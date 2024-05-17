الزملوط: تخفيض القيمة الإيجارية لمشروعات بحيرة باريس للمساهمة فى سد احتياجات المحافظة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

أبرز القرارات خلال الاجتماع

تم عرض الموقف التنفيذي على الطبيعة لمشروعات الاستثمار الزراعي ببحيرة باريس، وأصدر المحافظ عددا من القرارات جاء أهمها:

- تخفيض قيمة الإيجار للمشروعات التي تقوم بتوريد الخضروات المزروعة بالبحيرة لسد احتياجات المحافظة؛ دعمًا لهذه المشروعات وتوفير الخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين.

- سحب الأراضي المخصصة لـ 17 شركة بمنطقة بحيرة باريس لعدم الجدية في التنفيذ.

- حظر منح الأراضي الزراعية بالأمر المباشر وطرحها من خلال المزاد العلني، باستثناء الأراضي التي يتم تخصيصها ضمن المبادرات الرئاسية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

- حظر الزراعات الدائمة بالأراضي التابعة للصندوق داخل كردون المدينة، والاقتصار على الزراعات الموسمية.

متابعة توريد الأسماك من البحيرة لكل مراكز المحافظة بأسعار مخفضة

- حصر أراضي المتخللات الزراعية التابعة للصندوق وطرح غير المستغل منها للإيجار وتقنين وضع المستغل، على أن تكون الأولية لأقرب جار.

- طرح لحوم طازجة بسعر 280 جنيها للكيلو بمنفذ قرى أبو هريرة بمركز الفرافرة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

محافظ الوادي الجديد يتفقد معسكر المشاركين بالمشروع الوطني للقراءة

في سياق آخر، تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، معسكر القراءة للطلاب المشاركين من إدارة الخارجة التعليمية بالتصفيات النهائية المُؤهلة للمشروع الوطني للقراءة، وذلك بمقر مكتبة مدرسة الثانوية بنات بالخارجة، يرافقهما المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشاد المحافظ، بمستوى الطلاب المشاركين بالمعسكر من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، موجهًا بتكثيف التدريبات الخاصة بتحسين المهارات اللغوية للطلاب، وإطلاق مسابقة للقراءة على مستوى المحافظة خلال الاجازة الصيفية بذات الشروط والضوابط المُنفذة بالمشروع؛ لاختيار واكتشاف أفضل الموهوبين والمتميزين وتأهيلهم للمشاركة بالتصفيات النهائية من تحدي القراءة العربي والمشروع الوطني.

وخلال تفقده للمدرسة، تابع المحافظ انتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي والتي تتم إلكترونيًا، ووجّه بدعم المدرسة بمبلغ 25 ألف جنيه لاستكمال أعمال تطوير وتشجير الفناء.