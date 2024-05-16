"عمال مصر.. كفاح وتنمية".. ندوة بإعلام الخارجة (صور)

عقد مركز إعلام الوادى الجديد الأربعاء، ندوة بعنوان ( عمال مصر...كفاح وتنمية) بحضور الدكتور مختار عيسى وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد وأحمد طليب وكيل وزارة العمل بالوادى الجديد، دعاء سعد مدير مركز النيل، أزهار عبد العزيز مدير مركز الإعلام، وأحمد عبدالعاطي رئيس الاتحاد الاقيليمى لنقابات العمال بالوادى الجديد وعدد من أعضاء اللجان النقابية بالدواوين الحكومية.

وتناول الدكتور مختار عيسى، مفهوم العمل فى الإسلام لتحقيق هدف منشود وكسب الرزق وإضافة قيمة وأثر في المجتمع حيث أن الإسلام يشجع العمل فى اى سن فالفرد وحدة إنتاجية بحد ذاته.

وأكد عيسى، على أن العمل لابد أن يكون نافعا واخلاقيا وشريفا مهما كان هذا العمل كما ذكر فضيلته أن القرآن ورد به لفظ العمل فى عشرات المواضع والآيات وذكر قصص ونماذج من الأنبياء عليهم السلام ومن الصحابة تحث على العمل وتؤكد قيمته وفي نهاية الحديث حذر من الانهزامية والاتكالية التي من شأنها هدم الأمم كما دعى بضرورة الإخلاص والتفاني في العمل حتى تنهض الأمة.

أما عن حقوق العمال فتحدث السيد أحمد طليب، أن الحركات العمالية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بتحديد ساعات العمل ورفع الأجور لذلك يحتفل العالم بالأول من مايو من كل عام بعيد العمال حيث ذكر طليب أن السيد الرئيس وجه بضرورة الانتهاء من استحداث قانون العمل للحفاظ على مكتسبات العمال كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦٠٠٠ جنية ورفع الاعانات للعمالة غير المنتظمة إلى ٦ منح فى السنة بمبلغ ٥٠٠ جنية، بالإضافة إلى صرف اعانات شهرية للحالات المرضية سواء الكشف وصرف العلاج وعرض لعدد من فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص وحث الحضور على تشجيع ذويهم بالاقبال عليها.

وفى ذات السياق، تحدث أحمد عبد العاطي رئيس الاتحاد الاقليمي لنقابات العمال بالوادى الجديد، عن دور العمل النقابي في الحفاظ على حقوق العمال والعمل على حل مشكلاتهم وتوفير سبل الرعاية لهم وقدم نماذج من النقابيين المتميزين في القطاعات المختلفة وعرض تجاربهم في العمل النقابي.

ندوة بعنوان ( عمال مصر...كفاح وتنمية)

ندوة بعنوان ( عمال مصر...كفاح وتنمية)

ندوة بعنوان ( عمال مصر...كفاح وتنمية)