الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكيلو بـ5 جنيهات.. طرح باكورة إنتاج مزارع الطماطم بالوادي الجديد

طماطم طازجة
طماطم طازجة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، طرح باكورة إنتاج محصول الطماطم الطازجة المنزرعة بمزارع مفيض باريس بإجمالي 5 أطنان من إنتاج مشروعات الاستثمار الزراعي ببحيرة باريس.


وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن أسعار الطماطم تبدأ من بسعر 5 جنيهات للكيلو، والتي سوف تعرض بمنافذ الوحدات المحلية بمركزي باريس وبلاط، وكذلك بالمنافذ المتنقلة وبيعها للمناطق النائية والبعيدة، تخفيفًا عن كاهل المواطنين بأسعار مخفضة.


وأكد استمرار طرح كميات كبيرة من الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمنفذ ديوان عام المحافظة؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وهو ما ساهم فى توفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة وكسر ظاهرة احتكار التجار لأسواق الخضروات والفاكهة وأدى لتخفيض الأسعار بصورة كبيرة.

وشدد "الزملوط" على توفر المنتجات الأساسية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز لطرح السلع الأساسية بالمنافذ الحكومية الثابتة والمتنقلة طوال العام بهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق التوازن فى السوق المحلى وكسر ظاهرة احتكار السلع حيث تسعى المحافظة لتوفير المنتجات بسعر التكلفة للمواطن.


وأوضح محافظ الوادي الجديد استمرار عرض منتجات الصوب الزراعية بكافة المنافذ، حيث حققت مشروعات الصوب الزراعية بمحافظة الوادي الجديد تطور كبير بعد توافر كافة أنواع الخضر والفاكهة بالمحافظة، لتكون متواجدة بصفة مستمرة وبأسعار مخفضة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار إلى أن مشروع الصوب الزراعية حقق الكثير من التنمية الزراعية على أرض الواحات واستطاع أن يوفر فرص عمل حقيقية للشباب وتعليمهم في هذا المجال الهام وتوفير كافة أنواع الخضر والفاكهة للجمهور تكون طازجة وباسعار مخفضة.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

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محافظة الوادي الجديد طرح باكورة محصول الطماطم بمزارع مفيض باريس بسعر 5 جنيهات للكيلو بأسعار مخفضة تخفيف ا عن كاهل المواطنين

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