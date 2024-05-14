تكريم 86 فنى تمريض فى احتفالية تخرج أول دفعة للمعهد الفنى الصحى بالوادى الجديد

شهد قصر ثقافة موط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، احتفالية كبرى بقصر ثقافة موط، وذلك بعد تخرج أول دفعة من شعبة فني التمريض من المعهد الفني الصحي بالداخلة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد، والدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد، والنواب ولفيف من التنفيذيين والشعبيين بالمحافظة.

وجرى تكريم 86 فني تمريض بعد تخرجهم من المعهد الفني الصحي بمركز الداخلة كأول دفعة تخرج من المعهد شعبة فني التمريض وذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بتطوير التعليم الفني الصحي، ورفع كفاءة الطلبة والخريجين بالمعاهد الفنية الصحية

وأكدت الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد خلال الاحتفالية، جهود الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الصحي وكافة القطاعات الموجودة في الوادي الجديد، أبرزها مبادرة الكشف عن بعد، والتي لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين بعد نجاحها نجاح منقطع النظير بعد التواصل مع أكبر استشاريين في أكبر مستشفيات الجمهورية للكشف والعلاج دون قطع مسافات أو متاعب مشقة السفر، حيث تم تنفيذها في 20 مستشفى ووحدة صحية قروية.

وأضافت أن الدولة قامت بإنشاء مستشفيات جديدة وتطوير وتوسعة بعض المستشفيات وتطوير وإنشاء وحدات صحية قروية تخدم القري البعيدة والنائية والمحرومة من القطاعات الصحية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، كما قامت الدولة ببذل كثير من العطاء اللامحدود لمحافظة الوادي الجديد بداية من تطوير البنية التحتية وحتي وصول قطار حياة كريمة لمركز الفرافرة.

وأوضحت أن الدولة المصرية لا تألوا جهدا لتطوير كافة محافظات الجمهورية وعلى رأسها الوادي الجديد، فقد كان للوادي الجديد الميزانية الأكبر على مستوى محافظات مصر، والتي وصلت منذ عام 2014 إلى 81 مليار جنيه منهم 40 مليارا لشق وتنفيذ الطرق العرضية التي نشاهدها أمامنا ونسير عليها فهي كانت حلم الأمس القريب التي تمناها كل مواطن ومستثمر على أرض الواحات، مؤكدة أن القيادة السياسية لديها الكثير من التطوير لمستقبل أفضل.



وقال الدكتور أحمد فتحي شعلان عميد المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد، إن المعهد يحتفل اليوم بتخريج أول دفعة من المعهد شعبة فني تمريض، وتكريم 86 فني تمريض في أول دفعة بعد افتتاح المعهد، موجها ببذل أقصى جهد في تقديم أفضل خدمات طبية للمريض المصري، ودعم جهود وزارة الصحة والسكان، نحو تطوير مهارات وقدرات الفرق الطبية، والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأكد شعلان، أن هؤلاء الطلاب أصبحوا أصحاب رسالة سامية، لكون مهنة التمريض من أهم المهن الخدمية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أن المعهد يعد من أهم ركائز التنمية في الوادي الجديد.

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