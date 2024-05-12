الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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غرفة العمليات الرئيسية بـ"تعليم الوادي الجديد" تباشر أعمال متابعة الامتحانات

غرفة العمليات بمديرية
غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المنعقدة منذ الصباح الباكر بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية وجميع أعضائها المعنيين متابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى   2023_2024 م لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة. 

الاطمئنان لعدم وجود مشاكل او معوقات خلال الامتحانات

واطمئن وكيل التعليم بالمحافظة بالتواصل مع مديري الإدارات التعليمية الخمس، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات او معوقات للعمل.

كما اطمئن وكيل التعليم على انتظام طلاب المحافظة بلجان سير الامتحانات من خلال  التواصل اللحظي، مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، موجها  بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات  والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية حال أى قلق أو مشكلات  لوضع الحلول المناسبة على الفور.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة لها. 

تكثيف المتابعات الميدانية على اللجان الامتحانية 

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد على تكثيف المتابعات الميدانية  من مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية للاطمئنان على سير أعمال امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية

وشدد وكيل التعليم على الجميع بضرورة الوقوف على الإيجابيات والسلبيات ووضع الحلول العاجلة لأى مشكلات طارئة بما يضمن سير العمل بكل انضباط ودقة، فضلا عن المتابعة الدقيقة لأعمال الكنترول وتقدير الدرجات والتشديد على إعطاء كل طالب حقه.

استمرار القوافل التعليمية 

يواصل قطاع تعليم الوادى الجديد، فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية وأقوى المراجعات النهائية وحل نماذج الأسئلة. 
وأكد وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه فى إطار الحرص على دعم طلاب المحافظة وتأهيلهم لخوض الامتحانات، بعيدا عن أى قلق جرى التنسيق مع مجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات لتقديم المراجعات النهائية، وحل مجموعة من نماذج الأسئلة فضلا عن تلقى الاستفسارات والتساؤلات من الطلاب والرد على جميع الاستفسارات.

وكيل التعليم الوادي الجديد غرفه العمليات الرئيسية امتحانات الفصل الدراسي الثاني الإدارات التعليمية تكثيف المتابعات الميدانية

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