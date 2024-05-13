الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعليم الوادي الجديد ضمن قائمة الجمهورية في التصميم الفني

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، انضمام قطاع تعليم المحافظة إلى قائمة مراكز الجمهورية في مسابقة التصميم الفني للعام الدراسي 2023-2024م والمنفذة وفق خطة العمل لتوجيه عام التربية الفنية.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة شيماء عنتر محمد من مدرسة موط الفكرية التابعة لإدارة الداخلة بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية، فيما نجحت الطالبه رودينا محمود أحمد مدرسة الراشدة الاعدادية التابعة لإدارة الداخلة  في حصاد المركز الثامن.


وهنأ وكيل التعليم إدارة الداخلة التعليمية والطالبتين الفائزتين، مثمنًا مجهودات جميع القائمين على المسابقة بمدرستي التربية الفكرية والراشدة الإعدادية بالداخلة.
 

وكيل التعليم يهنئ فريق عمل مشروعي مستقبلي 

وهنأ المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، فريق العمل الفائز فى مسابقة مشروعى مستقبلى ضمن أنشطة المدرسة المنتجة.


وأشار إلى أن فريق تعليم المحافظة نجح فى تنفيذ مشروع متميز " الرسم على الرمال " وجرى تكريم الفريق، لافتًا أن المسابقة تهدف لنشر الوعي بثقافة المدرسة المنتجة واكساب المجتمع المدرسي المعارف والمهارات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ مشروعات اقتصادية متناهية الصغر وريادة الأعمال مستخدمين كافة الامكانات المتاحة بالمدرسة.


ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة  وافر التقدير لأسرة المدرسة المنتجة وفريق مدرسة صلاح الدين الاعدادية بالخارجة، مثمنًا مجهودات إدارة الخارجة التعليمية في دعم طلابها للتنافس بقوة على مستوى الجمهورية

استمرار البرنامج التدريبى لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية 
 

يواصل قطاع تعليم الوادى الجديد، فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية وأقوى المراجعات النهائية وحل نماذج الأسئلة. 


وأكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه فى إطار الحرص على دعم طلاب المحافظة وتأهيلهم لخوض الامتحانات بعيد عن اى قلق جرى التنسيق مع مجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات لتقديم المراجعات النهائية وحل مجموعة من نماذج الأسئلة فضلاً عن تلقي الاستفسارات والتساؤلات من الطلاب والرد على جميع الاستفسارات.

وكيل التعليم الوادي الجديد إنضمام قطاع تعليم لقائمة مراكز الجمهورية مسابقة التصميم الفني المركز الخامس على مستوى الجمهورية حصاد المركز الثامن

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