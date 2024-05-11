السبت 11 مايو 2024
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محافظات

نجاح حصاد 4 آلاف فدان من محصول الكمون بمزارع الوادي الجديد (صور)

حصاد محصول الكمون
حصاد محصول الكمون

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نجاح حصاد محصول الكمون بمركزي الفرافرة وباريس وبلغت المساحة المنزرعة هذا العام حوالي 4000 فدان بدعمٍ بنّاء مشروعات الاستثمار الزراعي الجاد، وزراعة المحاصيل غير التقليدية بالوادي الجديد.

 

وقال محافظ الوادي الجديد، إن إجمالي الإنتاج هذا العام بلغ 2000 طن، حيث تصل إنتاجية الفدان إلى نصف طن والتى تحقق عائد مادي واقتصادي كبير بعد التوسع الهائل في زراعة المحاصيل غير التقليدية مثل الكمون والسمسم والنعناع وغيرها من المحاصيل القابلة للتصدير.

 

وأكد أن زراعة الكمون تأتي في إطار التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية وسط توفير الأسمدة والمتابعة والاهتمام الدائم من جانب القطاع الزراعي بالزراعات غير التقليدية، وطرق زراعة الكمون من الحبة إلى الحبة، وكيفية تجهيز الأرض، واختيار البذور الجيدة، وطرق الزراعة المناسبة، وبرنامج التسميد، ومكافحة الحشائش، والري والحصاد.

 

وأشار الى حرص المزارعين بالمنطقة الصحراوية على التوسع في الزراعات غير التقليدية والنباتات الطبية العطرية، لافتا إلى أن الكمون المكانة الأولى في الزراعة، وتمكن المزارعون من إجادة زراعته والسعي نحو زيادة العوائد الاقتصادية مقارنة بالمحاصيل التقليدية الأخرى.

وأوضح أن محصول الكمون يحتاج لرعاية فائقة فى الزراعة، نظرا لأهميته الاقتصادية العالية حيث يبلغ سعر الطن حوالى 200 ألف جنيه، مؤكدا أن عملية الزراعة تشتمل على عدة مراحل أولها تحضير الأرض والتسميد ويجب تحضير الأرض المزمع زراعتها بعمليتى الحراثة وتكون متوسطة خلال شهر سبتمبر على عمق 20 سم إلى 25 سم أى شهر قبل موعد الزراعة ويتم خلالها فرش السماد العضوى الذى يضاف على دفعتين الأولى عند تخطيط الأرض للزراعة والثانية بعد الزراعة بحوالى 45-60 يومًا.


ويعد مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد الأول في زراعة الكمون ومنزرع به أكبر مساحة حيث بلغ ما تم زراعتة هذا الموسم من الكمون بمركز باريس حتي الآن 1193 فدانا من إجمالى 1654 فدانا على مستوى المحافظة.
 

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محافظ الوادي الجديد حصاد محصول الكمون الفرافرة وباريس مشروعات الإستثمار الزراعي المحاصيل غير التقليدية تحقق عائد مادى واقتصادى كبير

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