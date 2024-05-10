الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الوادي الجديد" ضمن المحافظات المستثناه من خطة تخفيف الكهرباء

الكهرباء
الكهرباء

أكد وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد المهندس ياسر عمر، أن محافظة الوادي الجديد مستثناه من خطة تخفيف الأحمال التي أقرتها الدولة، مؤكدا إن التنويه الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وفقًا لخطة قطع التيار، موضحًا أن الأمر فقط تغيير في جدول مواعيد تخفيف الأحمال بناء على خطة وزارة الكهرباء.

واوضح وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، أن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أكد خلال بيانه أن وزارة الكهرباء في الفترة السابقة كان يتم تخفيف الأحمال في الفترة الصباحية، من الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، لكن مع مراعاة فترة الامتحانات نظرًا للاعتماد على التابلت والأجهزة المختلفة تم الاتفاق على أن يكون الجدول بالفترة المسائية من الساعة الـ3 عصرًا وحتى الـ7 مساءً، ويبدأ تطبيق هذا الجدول بداية من غدٍ 8 مايو وحتى يوم 20 يوليو.

وأوضح "الحمصاني"، أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب في المدارس وينطبق على كل أنحاء الجمهورية وليس المناطق التي بها مدارس أو جامعات فقط، موضحًا أنه قبل الانتهاء من فترة الامتحانات سيكون هناك قرارًا بشأن الفترة التالية للامتحانات، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول سيتم إعلانه.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن تخفيف الأحمال مرتبط بساعات الذروة ويتم اختيار المواعيد وفق عملية فنية دقيقة والمتخصصين لديهم تحديد الساعات الأمثل للتخفيف وهناك ساعات لا بد من تخفيف الأحمال فيها.

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أسباب تخفيف الاحمال 

وكشف الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن 4 أسباب أدت إلى زيادة تخفيف الأحمال في الوقت الحالي، أولها نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، وكذلك زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها.

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه سيتم استثناء 4 محافظات ومناطق من خطة تخفيف الأحمال وعلى رأسها الوادي الجديد.

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