جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القاهرة والجيزة خلال فترة الامتحانات

تصدرت مؤشرات البحث على شبكات التواصل الاجتماعي عن موعد انقطاع الكهرباء بمحافظة القاهرة والجيزة

وتبحث الأسر عن موعد انقطاع الكهرباء خلال فترة الامتحانات.

ويستعرض "الدستور" عبر تقريره موعد تخفيف الاحمال داخل محافظة القاهرة والجيزة خلال فترة الامتحانات.

وأعلنت شركة الكهرباء في بيان سابق لها على موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” إنه وفقًا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليا من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ 2024/5/8 وحتى 2024/7/20، وجاء ذلك بناءً على التنسيق مع قطاع البترول.

موعد انقطاع الكهرباء وتخفيف الاحمال بمحافظة القاهرة والجيزة

وأعلنت شركة الكهرباء تعديل خطة تخفيف الأحمال الكهرباء اليومية وأوضحت الشركة أنه تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة 3 م حتى الساعة 7 م موزعة على مستوى مناطق الجمهورية، بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين.

وكان أشار مجلس الوزراء إلى أن تكون مدة انقطاع التيار الكهربائي في محافظات مصر ساعتين فقط لكل منطقة سكنية.

وقررت الحكومة وقف انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان بكافة محافظات مصر، والعودة في تخفيف الأحمال بعد إجازة العيد.

وجاء قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية يتعلق بشهر رمضان فقط وأيام العيد، وعليه ستتم عودة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المقبلة.

وأعلن في وقت سابق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي الجاري على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضاً