الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في فيصل والهرم

تخفيف أحمال الكهرباء
تخفيف أحمال الكهرباء

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مواعيد قطع التيار الكهربائي ضمن خطة تخفيف الاحمال لمنطقتي فيصل والهرم؛ نظرًا لوجود كثافة سكنية كبيرة في المنطقتين.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء 

ومع ازدياد الطلب على الكهرباء في مناطق فيصل والهرم، أعلنت شركة  جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في هذه المناطق، بهدف تحسين استقرار الشبكة وتقليل احتمالات الانقطاعات المفاجئة.

وفقًا للجدول الجديد، ستتم إدارة انقطاعات التيار الكهربائي من الساعة 3 مساءا وحتي الساعة الـ7 مساءً يوميا بداية من اليوم حيث سيتم تخفيض الطاقة المستخدمة في الأوقات التي يكون فيها الطلب على الكهرباء على أشده، ما يساهم في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.

جدول قطع الكهرباء الجديد 

ومع توقعات بزيادة الطلب على الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف، يُعتبر هذا الجدول الجديد خطوة إيجابية  ناحية مساعدة المواطنين لتفير كل احتياجتها التي تعتمد على الكهرباء قبل انقطاع التيار الكهربائي من الشركة.

ومن المقررأن يتم تطبيق الجدول الجديد بداية من اليوم الأربعاء بواقع ساعتين لكل منطقة، وسيتم توفير معلومات محددة حول التوقيتات والمناطق المشمولة بالتخفيف في الأيام القادمة.

تعكس هذه الخطوة استجابة إيجابية من قبل الشركة لمتطلبات السوق والمستهلكين، وتؤكد التزامها بتوفير خدمة كهربائية موثوقة ومستدامة لسكان فيصل والهرم والمناطق المجاورة.

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خطة تخفيف أحمال الكهرباء أثناء الامتحانات 

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أمس، تعديل مواعيد تخفيف الأحمال وفقا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليا من الساعة 8 صباحا حتى 3 مساءا خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ 8/5/2024 وحتى 20/7/2024.

وقالت الشركة إنه حرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة ٣م حتى الساعة ٧م موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة على ساعتين، بدءًا من تاريخ 8/5/2024 وحتى 20/7/2024.

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