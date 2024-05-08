مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة فى الدقى والمهندسين

يبحث كثيرون من قاطني الدقي والمهندسين عن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الدقي والمهندسين بعد إعلان تعديل مواعيد التخفيف من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر.

كانت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التابع لها تلك المنطقتين أعلنت تثبيت المناطق وفق الجدول القديم مع تغيير المواعيد، بحيث تتوافق مع قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر ليكون خلال الفترة من 3 مساءً وحتي الساعة 7 مساءً.

تخفيف الأحمال في الدقي والمهندسين

ووفقا لقرارالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن القرار يهدف إلى تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خلال الفترات الذروة، وبالتالي تحسين استقرار الكهرباء وتجنب حدوث انقطاعات غير متوقعة خلال فترات امتحانات الثانوية العامة.

تتضمن المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء تقليص مدة تشغيل بعض المعدات الكهربائية غير الضرورية خلال ساعات الذروة، إضافة إلى تشجيع المستهلكين على تقليل استهلاكهم للطاقة خلال تلك الفترات من خلال حملات توعية وتشجيع على استخدام التقنيات الطاقوية الفعّالة.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء أثناء الامتحانات

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أمس، تعديل مواعيد تخفيف الأحمال وفقا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليا من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك من تاريخ 8/5/2024 وحتى 20/7/2024.

وقالت الشركة إنه حرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة ٣م حتى الساعة ٧م موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة على ساعتين، بدءًا من تاريخ 8/5/2024 وحتى 20/7/2024.