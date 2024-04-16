بدأت أمس.. خطة تخفيف الأحمال في محافظة الجيزة أبريل 2024

يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن مواعيد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة، وقد أعلنت محافظة الجيزة، مساء أمس الإثنين، عن خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في عدة مناطق بالمحافظة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة خطة انقطاع الكهرباء في مصر.

خطة تخفيف الأحمال في محافظة الجيزة

تم الإعلان عن خطة لتخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربي في محافظة الجيزة، حيث تشمل الخطة مناطق مثل الهرم، فيصل، العمرانية، الطالبية، الرماية، حدائق الأهرام، وأبو النمرس.

ويمكن الاطلاع على الجدول من خلال هذا الرابط بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل الدقي، العجوزة، المهندسين، بشتيل، الوراق، أوسيم، البراجيل، القومية، وأجزاء من امبابة والمنيرة.

موعد تطبيق خطة تخفيف الأحمال في الجيزة وباقي المحافظات

تم البدء في تطبيق خطة جديدة لتخفيف الأحمال الكهربائية في مصر اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، حيث سيتم تقليل الاستهلاك الكهربائي يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

لماذا تعتمد الدولة خطة تخفيف الأحمال أبريل 2024؟

تم تنفيذ هذه الخطة بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول، وقد بدأ تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي نظرًا لعدة أسباب، منها الحاجة إلى توفير الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.

أسباب تخفيف الأحمال

- زيادة درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية خلال فصل الصيف، مما يزيد من الاستهلاك اليومي للكهرباء.

- نقص إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة وعدم كفاية احتياجات المواطنين.

- ندرة العملة الأجنبية مما يرفع تكلفة استيراد الغاز ويؤثر على إمدادات الطاقة.

- عدم استقرار كميات المازوت وإمدادات الغاز الموردة لمحطات إنتاج الكهرباء.

- عدم اتباع أساليب الترشيد في استهلاك الكهرباء التي أقرتها الوزارة.

- زيادة معدلات سرقة التيار الكهربائي.

- ارتفاع استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين.

محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربي

يجب الإشارة إلى أن هناك 4 مناطق ومحافظات تم استثناؤها من خطة تخفيف الأحمال، وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام الشرطة والمستشفيات وغيرها.



اقرأ أيضًا: