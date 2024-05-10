الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الوادى الجديد: توثيق وأرشفة تاريخ متحف "التراث الشعبى" كإرث للأجيال القادمة

نائبة المحافظ تتفقد
نائبة المحافظ تتفقد المتحف الشعبي بموط

قامت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بزيارة متحف الثراث الشعبي بمدينة موط بالداخلة، وذلك على هامش جولتها التفقدية للمركز، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين، رئيس المركز.

واستمعت مجدي لشرحٍ وافٍ عن مقتنيات المتحف، والذي يُعد ذاكرة حية عن تراث واحة الداخلة، يضم مجسمات ولوحات فنية تحكي أهم العادات والتقاليد الواحاتية.

وأشادت نائب المحافظ بالمقتنيات الموجودة بالمتحف، موجهةً بتوثيق وأرشفة تاريخ المتحف وما يحويه؛ حفاظًا عليه من العبث كإرث ثقافي للأجيال القادمة، وتنظيم رحلات داخلية للطلاب والشباب لزيارة المتحف؛ للتعرف على طبيعة الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع الواحاتى في فترة من تاريخه.

كما تفقدت خلال جولتها، مقر إنشاء مكتبة مصر العامة، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات بعد الاستقرار على أنسب المواقع القريبة من الكتلة السكنية لخدمة أكبر عدد من المواطنين، واعتماد المخصصات المالية اللازمة لأعمال الإنشاء.

إنشاء وتجهيز أول عيادات خارجية حكومية بمركز الداخلة 

قامت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بمركز الداخلة شملت عددًا من المواقع لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ ببعض المشروعات الجارية، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث تابعت أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر مستشفى الداخلة الجديد الجاري إنشاؤه بتكلفة ٥١٤ مليون جنيه، موجهةً بسرعة توفير المعدات والأجهزة الطبية والأثاث اللازم لبدء تشغيل المستشفى؛ لتوفير خدمة طبية لائقة لأبناء المركز، حيث يُقام المستشفى الجديد على مساحة ١٩ ألفًا و٦٥٠م٢، ويشمل مبنى سكن للأطباء والتمريض ومبنيين للخدمات ومهبطًا للإسعاف الطائر.

وخلال جولتها، تفقدت مجدي العيادات الخارجية الأولى من نوعها بالمركز التابعة للإدارة الصحية بالداخلة، الجاري تجهيزها بشارع الجمهورية بمدينة موط؛ لتقديم خدمات طبية بأسعار مناسبة للمواطنين تضم عددًا من التخصصات وخدمات تنظيم الأسرة.

نائب محافظ الوادي متحف الثراث الشعبي مقتنيات المتحف مجسمات ولوحات فنية تحكي أهم العادات والتقاليد الواحاتية أرشفة تاريخ المتحف كإرث ثقافي للأجيال القادمة

مواد متعلقة

ندوة تثقيفية عن نشر ثقافة العمل الحر بمركز شباب السلام بالوادى الجديد

انخفاض أسعار الإنتاج الحيوانى والأعلاف بالوادى

بدء إنشاء مدرسة يابانية بمركز الداخلة بتكلفة 71 مليون جنيه

توريد 195 ألف طن قمح بصوامع الوادي الجديد

نائبة محافظ الوادي الجديد: توفير طبيب أسبوعيًا لإنهاء إجراءات مرضى الغسيل الكلوي

الوادى الجديد تحصل على المركز الثالث جمهوريًا فى مسابقة الأفلام القصيرة

الكشف على 270 حالة في قافلة الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز باريس

"عمال مصر سلاح التنمية والبناء".. احتفالية وندوة تثقيفية بإعلام الداخلة

الأكثر قراءة

ثنائى الأهلى مهدد بالغياب أمام بلدية المحلة بسبب الترجى التونسى

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

"إلحقيني أمي بتموت".. فتاة تتهم خطيبها باستدراجها واغتصابها تحت تهديد السلاح

محمد الباز: مصر انتقلت من الحديث مع إسرائيل إلى من بيده القرار الحقيقى

يسرا اللوزى تصل مستشفى "الأنجلو" لتسلم جثمان والدتها

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام

بسبب تهديده إسرائيل.. الحزب الجمهورى يصوغ "مواد عزل" ضد بايدن

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل