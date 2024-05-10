الوادى الجديد: توثيق وأرشفة تاريخ متحف "التراث الشعبى" كإرث للأجيال القادمة

قامت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بزيارة متحف الثراث الشعبي بمدينة موط بالداخلة، وذلك على هامش جولتها التفقدية للمركز، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين، رئيس المركز.

واستمعت مجدي لشرحٍ وافٍ عن مقتنيات المتحف، والذي يُعد ذاكرة حية عن تراث واحة الداخلة، يضم مجسمات ولوحات فنية تحكي أهم العادات والتقاليد الواحاتية.

وأشادت نائب المحافظ بالمقتنيات الموجودة بالمتحف، موجهةً بتوثيق وأرشفة تاريخ المتحف وما يحويه؛ حفاظًا عليه من العبث كإرث ثقافي للأجيال القادمة، وتنظيم رحلات داخلية للطلاب والشباب لزيارة المتحف؛ للتعرف على طبيعة الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع الواحاتى في فترة من تاريخه.

كما تفقدت خلال جولتها، مقر إنشاء مكتبة مصر العامة، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات بعد الاستقرار على أنسب المواقع القريبة من الكتلة السكنية لخدمة أكبر عدد من المواطنين، واعتماد المخصصات المالية اللازمة لأعمال الإنشاء.

إنشاء وتجهيز أول عيادات خارجية حكومية بمركز الداخلة

قامت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بمركز الداخلة شملت عددًا من المواقع لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ ببعض المشروعات الجارية، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث تابعت أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر مستشفى الداخلة الجديد الجاري إنشاؤه بتكلفة ٥١٤ مليون جنيه، موجهةً بسرعة توفير المعدات والأجهزة الطبية والأثاث اللازم لبدء تشغيل المستشفى؛ لتوفير خدمة طبية لائقة لأبناء المركز، حيث يُقام المستشفى الجديد على مساحة ١٩ ألفًا و٦٥٠م٢، ويشمل مبنى سكن للأطباء والتمريض ومبنيين للخدمات ومهبطًا للإسعاف الطائر.

وخلال جولتها، تفقدت مجدي العيادات الخارجية الأولى من نوعها بالمركز التابعة للإدارة الصحية بالداخلة، الجاري تجهيزها بشارع الجمهورية بمدينة موط؛ لتقديم خدمات طبية بأسعار مناسبة للمواطنين تضم عددًا من التخصصات وخدمات تنظيم الأسرة.