الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انخفاض أسعار الإنتاج الحيواني والأعلاف بالوادي

ماشية وابقار
ماشية وابقار

شهدت محافظة الوادي الجديد خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضًا حادًا في أسعار الإنتاج الحيواني وأسعار الأعلاف نتيجة توازن الأسواق المصرية وتعافيها من سوء الحالة الاقتصادية التي عانت منها خلال الأشهر الماضية.

وشهدت الأسواق بواحات الوادي الجديد انخفاضًا كبيرًا في أسعار الماشية والأبقار والخراف تخطت 25%، مما أدى إلى انخفاض اللحوم في بعض المراكز وحالة من الركود الجزئي والترقب في حركة البيع والشراء، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأكد محمد المصري، أحد تجار الماشية بالوادي الجديد، أن المحافظة تواجه حالة من الركود الجزئي والهدوء الذي يسبق العاصفة قبل ما يقرب من شهر ونصف على حلول عيد الأضحى المبارك، وضعف حالة البيع والشراء يقابله انخفاض طفيف في أسعار اللحوم نتيجة انخفاض الأعلاف المتوفرة حاليًا في الأسواق الواحاتية.

وأضاف المصري أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الإنتاج الحيواني خلال العشرة أيام القادمة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نظرًا لكثرة الطلب على الأضاحي من الماشية والأبقار والخراف والماعز بجميع أنواعها، يقابله ارتفاع طفيف في أسعار الأعلاف بنسبة 5 إلى 10% من السعر الحالي.

وأوضح المصري أن أسعار الإنتاج الحيواني في الوادي الجديد مستقرة إلى حد ما، عكس المحافظات الأخرى، وذلك يرجع إلى أن الوادي الجديد بلد زراعي من الطراز الأول في كافة المحاصيل الاستراتيجية. كما تتمتع المحافظة بمساحات هائلة من الأراضي الزراعية الخصبة القابلة للزراعة، مما يجعلها في المرتبة الأولى جمهوريًا في إنتاج بعض المحاصيل، وخصوصًا التي تخدم الإنتاج الحيواني.

وقال أنور محمد، أحد الجزارين في الوادي الجديد، إن انخفاض أسعار الانتاج الحيواني يعود إلى حالة العرض والطلب في الأسواق. وخلال الأيام الماضية، كان الاقبال على الدواجن أكثر من اللحوم الحمراء الطازجة، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بهذه الصورة الواضحة في الأسواق الواحاتية، مع قلة حركة البيع والشراء من التجار سواء داخل أو خارج المحافظة.

وأضاف أنور أن أسعار الانتاج الحيواني تحدد على كمية العرض والطلب في الأسواق، وتعتبر ظاهرة تقلب الأسعار في سوق اللحوم ظاهرة شائعة ومتوقعة، وتتأثر بعوامل عدة مثل العرض والطلب والظروف الجوية، والتغيرات في التكاليف الإنتاجية. وبالتالي، يلجأ الناس إلى مراقبة الأسعار ومقارنتها لاتخاذ القرارات الشرائية الأمثل.

وأوضح أنور أنه خلال الأيام القادمة ستتضح الرؤية في استقرار الأسعار أو ارتفاعها قليلاً، خاصة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يزداد الطلب على العرض في الانتاج الحيواني بكافة أنواعه.

محافظة الوادي الجديد أنخفاض أسعار الإنتاج الحيواني أسعار الأعلاف نتيجة توازن الأسواق المصرية تعافيها الحالة الاقتصادية عيد الأضحى المبارك حالة من الركود الجزئي المحاصيل الاستراتيجية بلد زراعية من الطراز الأول

مواد متعلقة

بدء إنشاء مدرسة يابانية بمركز الداخلة بتكلفة 71 مليون جنيه

توريد 195 ألف طن قمح بصوامع الوادي الجديد

نائبة محافظ الوادي الجديد: توفير طبيب أسبوعيًا لإنهاء إجراءات مرضى الغسيل الكلوي

الوادى الجديد تحصل على المركز الثالث جمهوريًا فى مسابقة الأفلام القصيرة

الكشف على 270 حالة في قافلة الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز باريس

"عمال مصر سلاح التنمية والبناء".. احتفالية وندوة تثقيفية بإعلام الداخلة

بدء أعمال تطوير منفذ بيع الوحدة المحلية لمركز باريس بالوادى الجديد

"الذكاء الاصطناعي والمهن المستقبلية" ندوة تثقيفية بكلية آداب الوادي الجديد

الأكثر قراءة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

حكاية كل أسبوع.. ياسمين عبدالعزيز للعوضى: مش قادرة أعيش من غيرك (فيديوجراف)

أول رد من أهل ضحية عصام صاصا بعد عرض الدية (فيديوجراف)

بعد أزمة "3 ساعات متواصلة".. "روبى" تتصدر الترند بـ"الليلة الحلوة"

ماس كهربائى وراء حريق محل تجارى بأكتوبر.. ولا إصابات

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل