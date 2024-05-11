استئناف امتحانات صفوف النقل وانتظام الطلاب بلجان الوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته سير منظومة العمل اليوم السبت، من داخل غرفة العمليات المشكلة بالمديرية، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية وجميع المعنيين.

واطمأن وكيل التعليم على انتظام طلاب المحافظة بلجان سير الامتحانات، من خلال التواصل اللحظي مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

ووجَّه بضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات والتواصل اللحظي مع غرفة العمليات بالمديرية حال أي قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة على الفور، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

امتحانات النقل بمدارس الوادي الجديد

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمحافظة يوم الأربعاء ٨ مايو، حيث يؤدي نحو ٣٥ ألف طالب وطالبة الامتحانات، موزعين على ٣٣٥ لجنة بالإدارات التعليمية الخمس، مع توفير كل الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

وأوضح وكيل التربية والتعليم بالمحافظة أن الامتحانات تُجرى للصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية، والصف الثاني الثانوي العام (إلكترونيًا)، والصفين الأول والثاني الثانوي الفني، بالإضافة لطلاب الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والتعليم المجتمعي.

جانب من غرفة العمليات المشكلة بالمديرية