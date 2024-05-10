الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ندوة تثقيفية عن نشر ثقافة العمل الحر بمركز شباب السلام بالوادى الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، ندوة ثقافية بعنوان "نشر ثقافة العمل الحر" بقاعة مركز شباب حى السلام بمشاركة 30 شابًا وفتاة من أعضاء المركز

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات ومتابعة  بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة، وجمعة عطية وكيل مديرية الشباب والرياضة.

البدء بالمشروعات الصغيرة وكيفية التسويق لها

وأكدت سالى مدحت أحد مدربي المركز على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل الحر، وعدم الاعتماد على التوظيف الحكومي، والبدء بالمشروعات الصغيرة وكيفية التسويق لها، وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة غير الرسمية وتحويلها إلى قطاع رسمي والاستفادة بمزايا قانون المشروعات الجديد، والحوافز والمزايا التي يقدمها القانون.

وأكد بهاء شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة في بالوادى الجديد، على أهمية تنفيذ مثل هذه الندوات لمساعدة الطلاب الخريجين على تأسيس مشروعات وتعميق مبادئ التعليم من أجل التوظيف والعمل لديهم، وتهيئة الطلاب لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هدف الندوة تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

دورة أساسيات الإسعافات الأولية بمركز شباب البشندى
 

نفذت مديرية الشباب والرياضة الممثلة فى إدارة التنمية الشبابية لأندية التطوع دورة أساسيات الإسعافات الأولية بمركز شباب البشندى بمشاركة 20 شاب وفتاة.

بدأت الفعاليات حيث تحدث مصطفي أسامة احد اخصائي التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالوادي الجديد، أن دورة الإسعافات الأولية من الدورات الهامة التي يجب عليك الالتحاق بها أيًا كان عمرك وأيًا كان عملك، فمعرفتك بمبادئ الإسعافات الأولية الأساسية ليس هاما فقط على المستوى الشخصي، بل قد تكون السبب في انقاذ حياة شخص آخر، وستدفعك للتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة، والتي تحدث بين الحين والآخر وتحتاج منك الى حكمة في التصرف ما قد يكون سببا في انقاذك او انقاذ الآخرين.

 وتضمنت الدورة خطوات الإسعافات الأولية التالية حتى وصول المساعدة الطبية الطارئة:
- لا تحرك الشخص المصاب. ينبغي أن يستلقي المصاب على ظهره مع رفع رأسه وكتفيه قليلًا، اوقف أي نزيف، اضغَط بقوة على الجرح باستخدام شاش معقَّم أو قطعة قماش نظيفة، مراقبه التغّيُّرات في التنفُّس والوعي.

 

مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد ندوة ثقافية نشر ثقافة العمل الحر البدء بالمشروعات الصغيرة كيفية التسويق توفيق أوضاع المشروعات تعميق مبادئ التعليم

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