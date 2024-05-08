بدء أعمال تطوير منفذ بيع الوحدة المحلية لمركز باريس بالوادى الجديد

افتتحت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال تطوير منفذ بيع الوحدة المحلية لمركز باريس، بحضور السيد عبدالناصر صالح رئيس المركز.

وأشادت مجدي بأعمال التوسعة والتطوير التي تم تنفيذها بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 200 ألف جنيه، شملت تجديد الواجهات وعمل ممرات دخول وخروج للرجال والسيدات لتنظيم الحركة ومنع التزاحم، بالإضافة لتجهيز المنفذ لتشغيله بالطاقة الشمسية كأول منفذ من نوعه يعمل بالطاقة النظيفة.

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة الإعلان عن السلع المتوفرة من الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك وأسعارها بشكل مستمر للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

من ناحيةٍ أخرى، تفقدت نائب المحافظ مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية للمركز؛ لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، مُوجهةً بالتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات وتذليل كافة العقبات، كما وجهت بوضع مقترحات لتطوير العمل بالمنظومة وضمان حسن سيرها.

وبدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات التصالح الجديدة، في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد الزموط محافظ الوادي الجديد، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023

وأكد الزملوط، في بيان له اليوم، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة في استقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

وأكد الزملوط، الجاهزية التامة للمركز لاستقبال طلبات التصالح، مشيرًا إلى ضرورة تخصيص شباك بالمركز التكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، موجهًا بضرورة العمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، ما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

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