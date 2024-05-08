35 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، والتي يؤديها اليوم الأربعاء، 7 مايو نحو 35 ألف طالب وطالبة، موزعين على 335 لجنة بالإدارات التعليمية الخمس، مشيرًا إلى أنه جرى توفير كافة الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

من جهته، أوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الامتحانات تُجرى للصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الإبتدائية والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية والصف الثاني الثانوي العام ( إلكترونيًا)، والصفين الأول والثاني الثانوي الفني، بالإضافة لطلاب الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والتعليم المجتمعي. فضلًا عن انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي العام، غدا الخميس.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، انتهاء كافة الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني حيث تعقد الامتحانات وفق الجداول التى تم إعلانها من قبل الإدارات التعليمية.

ستمرار المراجعة النهائية لجميع الطلاب

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، استمرار المراجعة النهائية لجميع الطلاب في المدارس وتتم على جزئيات المنهج، بالإضافة إلى المراجعات المجانية النهائية للصفين الثالث الإعدادى والثانوى مع استمرار مجموعات الدعم المدرسي.

وعقد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، لقاءا موسعا عبر شبكة الفيديو كونفراس بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم والأوائل بالمديرية .

يأتى ذلك للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة العمل والجاهزية لإنطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل غد الأربعاء للمراحل التعليمية الابتدائي، الإعدادي، والثانوي (عام وفني)، مدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والفصل الواحد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم الانتهاء والجاهزية لاستقبال الطلاب بلجان سير الامتحانات في جميع مدارس المحافظة وجرى تكثيف المتابعات الميدانية للاطمئنان على كل الإجراءات اللازمة لسير العمل بكل دقة ويسر.