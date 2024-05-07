الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل التعليم يلتقي مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالداخلة

وكيل التعليم يلقي
وكيل التعليم يلقي بمجلس الاباء والمعلمين

التقى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بحضور الدكتور محمد خليل نصر الله، رئيس المجلس، والسيد مجدي محمد محمود، مدير إدارة الداخلة التعليمية، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالعملية التعليمية والجاهزية لامتحانات نهاية العام.
وأثنى أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على منظومة العمل المتميزة التي شهدها الفصل الدراسي الأول والتي تكللت بالنجاح والسداد للجميع.
وناقش المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مع الحضور مجموعة من الموضوعات الهامة التي تعمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية.

وكيل التعليم يتابع معامل الحرير ويوجه بتبادل الخبرات وآليات العمل مع المدارس الزراعية 
 

تفقد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، مع مدير إدارة الداخلة التعليمية، سير العمل في مدرسة موط الثانوية الزراعية.

وأثنى وكيل التعليم على جهود العمل والتدريبات العملية التي يقوم بها الطلاب داخل المعامل ومزارع التوت، والتي تعتبر الغذاء الرئيسي لدودة القز المنتجة للحرير. كما أشاد بتجهيز المعامل بكافة الاحتياجات اللازمة لصناعة الحرير، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها المحافظة لتوطين صناعة الحرير ونقل الخبرات وتنمية مهارات الطلاب في مراحل صناعة الحرير.

كما شملت الجولة الأقسام العملية بالمدرسة، حيث عبر عن تقديره للجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة لفني متخصص مؤهل لسوق العمل. وأكد دعمه لجميع مدارس التعليم الفني بالمحافظة، كونها أحد الركائز الأساسية للتنمية في مصر وبيئة خصبة لتخريج كوادر فنية متخصصة.

وكيل التعليم الوادي الجديد مجلس الأمناء والآباء الجاهزية لامتحانات نهاية العام تطوير العملية التعليمية معامل الحرير

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