"الذكاء الاصطناعي والمهن المستقبلية" ندوة تثقيفية بكلية آداب الوادي الجديد

نظم قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بالكلية ندوة تثقيفية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والمهن المستقبلية"، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبدالسلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حاضر في الندوة دكتور عمرو حسن فتوح أستاذ تكنولوجيا المعلومات المساعد بكلية الآداب، وشارك في الندوة لفيف من طلبة كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، بحضور الدكتور أسامة عطية عثمان أستاذ النحو والصرف بالكلية، والدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وإكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب، وذلك بمقر كلية الآداب.



وقال الدكتور إسلام عامر عمبد كلية الآداب، إن الهدف من الندوة يتمثل في تعزيز وعي الطلاب بأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على مستقبل المهن، وتحفيز الطلاب على اكتشاف مواهبهم واهتماماتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيعهم على متابعة تعليمهم وتطوير مهاراتهم في هذا المجال.



ومن جانبه، أكد "فتوح" خلال كلمته أن الذكاء الاصطناعي من أكثر المجالات تأثيرًا وتحوّلًا في الكثير من المجالات الحيوية، بدءًا من الصناعة، والتجارة، وصولًا إلى الرعاية الصحية والترفيه، فهو يُمكن من تحقيق تقدم هائل في التكنولوجيا، وتحسين حياتنا بطرق لا تصدق، ثم تطرق إلى استعراض بعض المهن المستقبلية التي ستشهد نموًا كبيرًا وطلبًا على مهارات الذكاء الاصطناعي، وأهم القضايا المتعلقة بالأخلاق والتحديات التي يواجهها الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن والخصوصية، وأبرز مجالات العمل المستقبلية، وأهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في إنجازها.



وعقب انتهاء الندوة، وجه الحضور عددًا من التساؤلات أجاب عنها المحاضر بكفاءة، وفي نهاية الندوة قدم الأستاذ الدكتور إسلام عامر عمبد كلية الآداب الشكر للدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية والدكتور عمرو حسن فتوح أستاذ تكنولوجيا المعلومات المساعد بكلية الآداب، على ما قدموه من جهود لانجاح الندوة وللحضور الكريم على حسن تفاعلهم.

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