الذكاء الإصطناعي بين الرؤى والتطبيق في مؤتمر شباب الباحثين بجامعة الوادي الجديد

نظمت كلية التربية بجامعة الوادى الجديد، المؤتمر العلمي السادس عشر لشباب الباحثين بعنوان الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم بين الرؤى والتطبيق، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بكليات الجامعة.

يأتي المؤتمر برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد حسن عمران وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة دعاء محمد سليمان مدرس المناهج وطرق التدريس اللغه العربيه مقرر المؤتمر.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأوضح أن الذكاء الاصطناعي هو نظام قادر على إدراك بيئته واتخاذ إجراءات لتعظيم فرصة تحقيق أهدافه بنجاح وكذلك تفسير وتحليل البيانات بطريقة تتعلم وتتكيف مع مرور الوقت.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز وعي المشاركين حول أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية لتصحيح المفاهيم الخاطئه المتعلقه بالذكاء الاصطناعي والتعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم والبحث العلمي وتدريب المعلمين والطلاب على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحسين الممارسات التعليمية فيما يتضمن رعاية زاوية الاحتياجات الخاصة في ظل عصر التحول الرقمي، الاستفاده من تجارب وخبرات الدول المتقدمه في مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي ومناقشة التحديات والفرص المرتبطه بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمليه التعليميه لتبادل الخبرات البحثية والعلمية في جلسات ونقاشات المؤتمر.



وأكد الدكتور محمد حسن عمران وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن مجموعة من محاور منها ماهية الذكاء الاصطناعي ومجال تطبيقاته في بيئات التعلم أخلاقيات التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم والبحث العلمي الاتجاهات والأفق المستقبليه للذكاء الاصطناعي في مجال التعليم والبحث العلمي التطبيقات التربوية والمهنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في التعليم.



الذكاء الاصطناعي وتنميه مهارات العصر الرقمي

ووجه الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، الشكر والتقدير للدكتور ماهر محمد صالح زنقور عميد كليه التربية جامعة الوادي الجديد ورئيس المؤتمر والدكتور محمد حسن عمران وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا نائب رئيس المؤتمر والدكتور دعاء محمد سليمان مدرس المناهج وطرق التدريس اللغة العربية مقرر المؤتمر والدكتورة إسراء صلاح مدرس مساعد بقسم علم النفس والدكتورة آلاء أبو رحاب معيد بقسم المناهج وطرق التدريس والباحثين الشبان من مختلف الكليات والباحثين للماجستير والدكتوراه من قطاع التربية والتعليم على ما بذلوه في إنجاح جلسات للوصول إلى نتائج للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات.