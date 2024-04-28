طلاب التربية الخاصة بالوادي الجديد يحققون المراكز الأولى بقطاع شمال ووسط الصعيد

حقق طلاب التربية الخاصة بـمدارس الوادي الجديد مراكز متقدمة على مستوى قطاع شمال ووسط الصعيد، في ختام مسابقات التربية الخاصة والدمج على المستوى الإقليمي لمحافظات شمال ووسط الصعيد والتي شارك فيها محافظة الوادي الجديد ضمن 5 محافظات والتي أقيمت بمحافظة أسيوط.

محافظ أسيوط يكرم الطلاب الفائزين في مسابقات التربية الخاصة والدمج

وكرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الطلاب الفائزين في مسابقات التربية الخاصة والدمج على المستوى الإقليمي لمحافظات شمال ووسط الصعيد، والتي شارك فيها محافظات (أسيوط- المنيا – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد) في كرة القدم خماسي بنين – كاتة كاراتيه – كرة سرعة "بين – بنات" - الرسم"بين – بنات" والتي أقيمت في الفترة من 26 إلى 27 أبريل الجاري 2024 تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم,.

المركز الأول فى لعبة الكاراتيه

وحقق قطاع التعليم بالوادي الجديد تحت قيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المركز الأول فى لعبة الكاراتيه، للطالبة اهداء رمضان مهدي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة، والطالبة هبه أحمد محروس مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة.

كما حقق طلاب التربية الخاصة بمدارس الوادي الجديد، المركز الثانى فى كرة السرعة بفوز الطالبة ألاء أسامة إبراهيم مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة، والطالبة زهراء أسامة إبراهيم مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة، الطالبة أسماء ابو ضيف عبدالحفيظ مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة

وكذلك فوز الطالبة أسماء حسين حمودة من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة، والطالبة مي سيد حسنى مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة بالمركز الثالث فى الرسم الفني



جاء ذلك التكريم بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وسيد الشريف مدير الجهاز التنفيذي للخدمات بمديرية التربية والتعليم والدكتور منى أبوالمواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية وسحر رشدى مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أحمد ماهر جبالى وأحمد محمود وحسن الشناوي وجيهان عبدالعليم، معلمي التربية الخاصة بالوادي الجديد، ولفيف من ممثلي المحافظات المشاركة والطلاب الموهوبين.

وفي ختام الفعالية كرم المحافظ الفائزين على مستوى المحافظات المشاركة وتوزيع الجوائز عليهم والتقاط صور تذكارية معهم حيث هنأهم المحافظ بالفوز في تلك المسابقات محفزًا إياهم بالاستعداد الجيد للمشاركة في المنافسات التي تقام على مستوى الجمهورية كما كرم بعض القيادات التعليمية المشاركة في المسابقات.

جانب من احتفالية التكريم

جانب من احتفالية التكريم

جانب من احتفالية التكريم

جانب من احتفالية التكريم