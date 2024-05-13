الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

موعد وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 للذكور والإناث

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

شهدت محركات البحث جوجل تزايد من عدد كبير من الطلاب للإستعلام عن المدارس الفنية وذلك تزامنا مع  إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن، والتي فيه ومدة الدراسة في المعهد لمدة سنة ونصف فقط ثم يحصل المقبول في المعهد على راتب ثابت طول فترة دراسته.

موعد  التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 

أعلنت الداخلية أمس الأحد  أن التقديم لمعهد معاوني الأمن  من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وذلك عتبارا من يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو المقبل.

مواعيد اختبارات معهد معاوني الأمن

واوضحت وزارة الداخلية إن بدء إجراء اختبارات القبول  في معهد معاوني الأمن  من يوم 25 مايو الجاري، وذلك بمعاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهما

1- معهد معاوني الأمن بطرة، بمحافظات القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، دمياط.
2- معهد معاوني الأمن بالبحيرة “ مدخل مدينة وادى النطرون، بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية”، وخارج الجمهورية.
3- معهد تأهيل الأفراد بسوهاج “مدينة سوهاج حى الكوثر”، بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر.

4- معهد معاوني الأمن بـ6 أكتوبر، طريق الواحات، بمحافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا.

تفاصيل إعلان الداخلية قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن 2024 (فيديو)

أماكن اختبارات معهد معاونى الأمن الدفعة العاشرة على مستوى الجمهورية

التسجيل لمعهد معاوني الأمن الكتروني

- الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا.

- الضغط علي  خدمات معهد معاوني الأمن.

- ثم الضغط علي  الأيقونة والضغط على كلمة استمرار.

-  ثم اختيار وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.

-  الضغط علي ايقونة تسجيل البيانات الشخصية.

-  ثم التوجه لمعهد معاونى الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم

_ وأخيرا  أداء الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية.

10 شروط للتقديم في معهد معاوني الأمن 

1- أن يكون المتقدم  مصري الجنسية ومن أبوين مصريان.

2- ألا بقل سن المتقدم  عن 19 عامًا ولا يزيد على 25 عامًا من تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.

3- وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها

4- أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة.

5- ألا يكون المتقدم  قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

6- أن يكون المتقدم  يمتلك شروط اللياقة الصحية، التي يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة.

7- اجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار «الهيئة».

8- ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم بالنسبة «للذكور»، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

9- لا يسمح بإلحاق المجندين  بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى.

10- وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

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