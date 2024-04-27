الوادى الجديد تنهى استعداداتها لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

استعدت محافظة الوادي الجديد للاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.



وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إزالة جميع الإشغالات حول الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد القصوى، بجانب التمشيط المستمر وتشديد إجراءات التأمين لضمان مرور احتفالات المواطنين دون طوارئ أو عوائق، بالإضافة إلى فتح المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين في يوم شم النسيم مجانًا للتنزه والاحتفالات لكل المواطنين.

وأكد محافظ الوادي الجديد أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لتلقي الشكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.

وأصدر محافظ الوادي الجديد تعليماته بإلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفالات، ومضاعفة أعداد الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أي حالات مرضية والتعامل معها فورًا، فضلًا عن التأكد من جاهزية جميع سيارات الإسعاف وصلاحية المعدات والأجهزة الطبية بها وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة لمواجهة أي حالات مرضية خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم.



وأكد الدكتور هشام هارون، وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، أنه تم وضع خطة عمل واستعدادات من جانب إدارة الطب العلاجي، للمرور على المستشفيات لمتابعة رفع درجة الاستعداد بمناسبة أعياد القيامة المجيد وشم النسيم، مشيرًا إلى المرور على المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية، ومتابعة الانضباط الإداري، ومدى التزام الفريق الطبى وتوافر الأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة، وتوافر كل المستلزمات والأكسجين.

ومن جانبه، أعلن الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، عن استمرار الحملات اليومية في الأسواق المختلفة بالتنسيق مع الصحة والتموين، وذلك لضمان جودة المعروض من اللحوم والأسماك والفسيخ وجميع المنتجات المعروضة في الأسواق، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب خلال الفترة الحالية مع حلول الأعياد المختلفة.

وأشار إلى أن الحملات تستهدف الكشف عن جودة جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني، وسحب عينات من المنتجات وإرسالها للمعامل وتحليلها، لضمان صلاحيتها للاستهلاك الإنساني، وضمان تخزينها بشكل جيد وعرضها بشكل آمن.

كما تم تشكيل فرق تموينية مشتركة مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري لمراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات التي يتم بيعها في الأسواق وخاصة الفسيخ والرنجة والأسماك المدخنة.