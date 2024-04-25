طلاب الوادى الجديد يشاركون بمهرجان الأنشطة الطلابية الأول بجامعة السويس

شارك طلاب جامعة الوادى الجديد، فى مهرجان الأنشطة الطلابية الأول والذى استضافته جامعة السويس بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الحالى بمشاركة أكثر من 30 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبدعم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وصرح أنور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، أن وفد الجامعة شارك فى أنشطة خماسى كرة القدم والكرة الشاطئية (طالبات) والشطرنج والفنون التشكيلية، وقد استمتع الطلاب بالبرنامج المتميز الذى نظمته جامعة السويس وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.

وأضاف، أن فريق الكرة الشاطئية للطالبات بالجامعة حصل على المركز الثانى بجدارة هذا بجانب شهادات التقدير والهديا التذكارية التى حصل عليها وفد طلاب الجامعة.

هذا وقدم وفد الجامعة، الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهم الدائم والمتواصل للأنشطة بكافة اشكالها والى الجهاز الفنى للكرة الطائرة والدكتور ابراهيم مجاهد والكابتن خالد عبد المالك وكذلك الدكتور طارق عبد المنعم المشرف على منتخب كرة القدم وإلى هيئة الاشراف وجميع الطلاب المشاركين فى المهرجان متمنين لهم دوام التوفيق للإرتقاء بجامعة الوادي الجديد