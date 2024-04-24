ختام فعاليات "دوّي" وإعلان الفائزين ببرنامج "نتشارك" في الوادي الجديد

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع اليونيسف، اليوم، فعاليات ختام الحوار المجتمعي للمبادرة الوطنية «دوّي» وتقييم وإعلان المبادرات الفائزة في برنامج «نتشارك» وذلك في حضور راندا البيطار مدير عام الادارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعاطف سالم مدير ادارة برلمان الطلائع، واحمد مصطفي المنسق الإداري بوزارة الشباب والرياضة واستشاريين التدريب احمد نجم ومؤمن شعبان ومتطوعين وزارة الشباب والرياضة.

أقيمت فعاليات تقييم المبادرات نتشارك بمركز التنمية الشبابية بمدينة الخارجة، بواقع 13 مبادرة لاختيار فائزتين منها، حيث فازت مبادرة «بالمحبة نواجه التنمر» للطلائع، ومبادرة «طفلك أمانة» للشباب بقيمة مالية 18 ألف جنيه، كما تم منح جائزة استثنائية لمباردة «إرادة» للطلائع.

تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

كما انطلقت فعاليات ختامي الحوار المجتمعي للمبادرة الوطنية «دوّي» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، وبدأت فعاليات الحوار بالسلام الوطني وفقرة ترحيبية تقدمها سفيرة قطاع الطلائع على مستوي الجمهورية دانا محمد جلال وعرض فديو تعريفي بالمبادرة الوطنية دوّي، وكلمة مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد بهاء شوقي، كلمة ممثل وزارة الشباب والرياضة وعرض تقديمي للتحديات التي واجهة البرنامج اثناء التنفيذ وعرض تقديمي بإحصائيات برنامج دوي ونتشارك للمبادرات المحتمعية وعرض قصص النجاح لبرنامج دوّي لتمكين الفتيات وفي الختام تم تكريم المبادرات الفائزة وتوزيع الشهادات.

وقال بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن المديرية انتهت من تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوًي» بمحافظة الوادي الجديد في شهر يناير وفبراير الماضي من العام الجاري، حيث استهدفت المبادرة التنفيذ بعدد 4 مراكز ادارية وهي: "الخارجة وباريس وبلاط والداخلة"، وذلك بواقع 40 ورشة تدريبية بعدد 1200 مشارك ومشاركة من الأسر والشباب والطلائع.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن برنامج نتشارك للمبادرات المجتمعية كان يستهدف فئتي النشء والشباب، وذلك للعمل علي التأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والذي أقيمت فعالياته 8 مراكز شباب موزعين علي 3 مراكز إدارية بالمحافظة وهم مركز الخارجة ومركز الداخلة ومركز بلاط، استهدفنا خلاله عدد 4 ورش تدريبية للنشء من عمر 13 وحتى 17 عامًا و4 للشباب من عمر 17 وحتى 24 عامًا بواقع عدد 200 مشارك من النشء والشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن ذلك يعد نجاحا كبيرا لمحافظة الوادي الجديد من خلال ما تم تحقيقة على أرض الواقع ونتائج تلك الورش التدريبية التي جنت ثمارها من خلال الآثر الذي تركته في نفوس النشء والشباب.