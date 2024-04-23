بإنتاجية وجودة مرتفعة.. محافظ الوادي الجديد يتفقد تجربة زراعة بنجر السكر

تفقد اللواء د.محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز باريس إحدى مشروعات الاستثمار الزراعي لزراعة بنجر السكر وذلك على مساحة ٢٠٠ فدان كأحد المحاصيل غير التقليدية التي نجحت زراعتها بالمحافظة بجودة ونسبة سكر مرتفعة يرافقه الأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز.

أشار الزملوط إلى دعم المحافظة الكامل للزراعات غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي والإنتاجي المرتفع، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة من محصول البنجر بلغت ١٠ آلاف ٩٧١ فدان حتى الآن بإنتاجية تصل ل ٥٠ طن للفدان.

وأوضح أنه تم التعاقد مع مصنع سكر أبو قرقاص لتوريد الإنتاج من خلال الزراعة التعاقدية، موجهًا بتكثيف ندوات الإرشاد الزراعي للمزارعين للتوسع في زراعة بنجر السكر ونقل الخبرات اللازمة لنجاح التجربة بكافة المراكز.

محافظ الوادي الجديد يتابع حصاد محصول القمح بمركز باريس

وتابع الزملوط، اليوم، موسم حصاد محصول القمح بقرى جدة بمركز باريس وذلك على مساحة ٢٧٦ فدان بنطاق القرية، يرافقه الأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز والمهندس خالد أبوالعلا وكيل قطاع الري بالمحافظة والمهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المركز هذا العام بلغت ٦١٥٠ فدان بمتوسط إنتاجية تتراوح من ١٨: ٢٠ إردب/ الفدان فضلًا عن إنتاجية الحقول الإرشادية والتي تصل إلى ٢٨ إردب/الفدان. مشيدًا بجهود التوسع في زراعة المحصول الإستراتيجي وتشجيع ودعم المزارعين من خلال الحوافز التي أعلنتها الدولة، وصرف المستحقات المالية فور أعمال التوريد.

محافظ الوادي الجديد يتفقد محصول بنجر السكر

محافظ الوادي الجديد يتفقد محصول بنجر السكر

محافظ الوادي الجديد يتفقد محصول بنجر السكر

محافظ الوادي الجديد يتفقد محصول بنجر السكر