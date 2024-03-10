محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروع الصوب الزراعية التابع للجمعية الشرعية بحي الأمل

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مشروع الصوب الزراعية التابع للجمعية الشرعية بحي الأمل، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، عادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجهاد متولي رئيس المركز.

وأشاد المحافظ بجودة وتنوع الإنتاج بالمشروع، الذي يُقام على مساحة ١٣ فدان، ويضم ١٩ صوبة تشمل زراعات (خيار، طماطم، باذنجان، فلفل، بازلاء، فول أخضر) بالإضافة إلى زراعات الشعير والقمح، ووجّه باستمرار طرح إنتاج الخضروات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوحدة المحلية الثابتة والمتنقلة.

الزملوط: صرف حصة إضافية من السكر لأصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان

وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إطلاق مبادرة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، بصرف ٢ كيلو سكر إضافية كدعم من المحافظة لكل فرد بالبطاقة، تُصرف على مرحلتين خلال الشهر من بدالي التموين بسعر ٢٧ جنيه للكيلو.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وكلف المحافظ مديرية التموين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومبادرات خفض الأسعار بكافة المراكز، للتأكد من التزامها بتخفيض الأسعار والإعلان عنها بشكل واضح للمواطنين.



محافظ الوادي الجديد يُدشّن قافلة "البنك الزراعي" للمساعدات الغذائية

دشّن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، "القافلة الرمضانية" للمساعدات الغذائية المُهداة من البنك الزراعي المصري، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، بحضور السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والسيد عبد الجابر إبراهيم رئيس قطاع البنك بالمحافظة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

ووجّه "الزملوط" بسرعة توزيع المساعدات على مراكز المحافظة وفقًا لضوابط تحديد الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، مقدمًا الشكر والتقدير لجهود التنسيق والتعاون مع البنك الزراعي كشريك وطني في العديد من المشروعات التنموية والمبادرات المجتمعية.