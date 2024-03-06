محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال التشطيبات بالعاصمة الجديدة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث وجّه بعمل لاندسكيب بمحيط ملاعب المدينة الرياضية الملحقة بعد أن تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدينة، وسرعة الانتهاء من ساحة انتظار السيارات المخصصة للعاملين بالعاصمة وساحات منطقة البنوك لتنظيم الحركة المرورية داخل العاصمة، كما تابع أعمال فرش وتأثيث الخيمة البدوية المقامة على مساحة ٤٨٠م٢ بتصميم يحمل الهوية والطابع الواحاتي، موجهًا بمراعاة التهوية والإضاءة المناسبة وسرعة تركيب كشافات الإنارة الخارجية.

من ناحية أخرى، وجّه الزملوط باستكمال أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة بإنشاء جداريات فنية وزراعة وتنجيل المنطقة المحيطة ببوابة المطار.