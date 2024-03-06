الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"المرأة المصرية حكايه وطن" ندوة تثقيفية بمركز النيل للإعلام

جاتب من الندوة
جاتب من الندوة

عقد مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية بعنوان "المرأة المصرية حكاية وطن" والتي جاءت في إطار الاحتفال بيوم المرأه العالمي ويوم المرأة المصرية بمقر كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد، شارك فيها طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بحامعة الوادي الجديد.

وتحدث في الندوة الدكتور محمد حسن شتوى عميد الكلية، وجريس شنودة الأخصائي بمركز النيل للإعلام، ودعاء سعد مدير المركز، والدكتورة عبير متولي مدير فرع المجلس القومي للسكان، حيث دارت محاور الندوة حول اختيار يوم 8 مارس للاحتفال بيوم المرأة العالمي، ويوم  16 مارس يوم المرأة المصرية.

كما تحدث الدكتور محمد حسن شتوى عميد الكليه والدكتورة عبير متولى مدير فرع المجلس القومى للسكان، عن حميده خليل اول شهيده مصريه واسباب استشهادها، وجهاد ونضال المرأة المصريه لتحرير الوطن، وحقوق المراه المصريه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وجهود الدوله لتمكين المرأة المصريه، والمرأة في الدستور والقانون المصري ومكتسبات المرأه المصرية في ظل الثورات الماضية.

 

"السلوكيات البيئيه ومواجهه التغيرات المناخيه" ندوة تثقيفية بكلية الزراعة 
 

وعقد مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد ندوة إعلامية حول "السلوكيات البيئية ومواجهه التغيرات المناخية" بمقر كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد بقيادة الدكتور أيمن كساب عميد الكلية.

وفي كلمه افتتاحية للدكتور حسين فراويز وكيل كلية الزراعة لشئون الطلاب حول أهميه تعديل السلوكيات البيئية لمواجهة التغيرات المناخية ودور المواطن في تعديل السلوكيات الخاطئة، موضحًا دور كليه الزراعة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي بمحافظة الوادي الجديد من خلال الأنشطة المختلفة، وتحدث في الندوة الدكتور ياسر محمد عبدالموجود أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المساعد بكليه الآداب جامعة الوادي الجديد، حيث دارت محاور الندوة حول المقصود بالتغيرات المناخية، أسباب الاحتباس الحراري مصادر الطاقة في مصر، العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على التغيرات المناخية، جهود الدولة المصرية والقوانين البيئية للحد من المؤثرات على المناخ.

FB_IMG_1709720514080
FB_IMG_1709720514080
FB_IMG_1709720486900
FB_IMG_1709720486900
FB_IMG_1709720521741
FB_IMG_1709720521741
مركز النيل للإعلام الوادي الجديد ندوة اعلاميه المرأة المصريه حكايه وطن يوم المرأة العالمي

مواد متعلقة

جامعة الوادي الجديد تطلق فعاليات الأسبوع البيئي لبناء الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أخضر

"يوم الشهيد".. ندوة تثقيفية بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي بقرى جورمشين بباريس

انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي "دورنا" بمحافظة الوادى الجديد (صور)

"إعلام الخارجة" تنظم ندوة تثقيفية عن إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية

جامعة الوادي تطلق فعاليات الأسبوع البيئي بالتعاون مع جمعية تنمية وطن

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يعتمد مسابقة التحقيق الصحفي الإلكتروني على مستوى المديرية

نائب محافظ الوادى الجديد تشارك بقمة المرأة المصرية

الأكثر قراءة

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

مكاسب كبيرة للدولة من قرارات "المركزى".. رئيس بنك قطر الوطنى يكشف

بلومبرج: قيمة الجنيه المصرى لم تتغير كثيرًا أمام الدولار رغم السعر المرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟