"المرأة المصرية حكايه وطن" ندوة تثقيفية بمركز النيل للإعلام

عقد مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية بعنوان "المرأة المصرية حكاية وطن" والتي جاءت في إطار الاحتفال بيوم المرأه العالمي ويوم المرأة المصرية بمقر كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد، شارك فيها طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بحامعة الوادي الجديد.

وتحدث في الندوة الدكتور محمد حسن شتوى عميد الكلية، وجريس شنودة الأخصائي بمركز النيل للإعلام، ودعاء سعد مدير المركز، والدكتورة عبير متولي مدير فرع المجلس القومي للسكان، حيث دارت محاور الندوة حول اختيار يوم 8 مارس للاحتفال بيوم المرأة العالمي، ويوم 16 مارس يوم المرأة المصرية.

كما تحدث الدكتور محمد حسن شتوى عميد الكليه والدكتورة عبير متولى مدير فرع المجلس القومى للسكان، عن حميده خليل اول شهيده مصريه واسباب استشهادها، وجهاد ونضال المرأة المصريه لتحرير الوطن، وحقوق المراه المصريه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وجهود الدوله لتمكين المرأة المصريه، والمرأة في الدستور والقانون المصري ومكتسبات المرأه المصرية في ظل الثورات الماضية.

"السلوكيات البيئيه ومواجهه التغيرات المناخيه" ندوة تثقيفية بكلية الزراعة



وعقد مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد ندوة إعلامية حول "السلوكيات البيئية ومواجهه التغيرات المناخية" بمقر كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد بقيادة الدكتور أيمن كساب عميد الكلية.

وفي كلمه افتتاحية للدكتور حسين فراويز وكيل كلية الزراعة لشئون الطلاب حول أهميه تعديل السلوكيات البيئية لمواجهة التغيرات المناخية ودور المواطن في تعديل السلوكيات الخاطئة، موضحًا دور كليه الزراعة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي بمحافظة الوادي الجديد من خلال الأنشطة المختلفة، وتحدث في الندوة الدكتور ياسر محمد عبدالموجود أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المساعد بكليه الآداب جامعة الوادي الجديد، حيث دارت محاور الندوة حول المقصود بالتغيرات المناخية، أسباب الاحتباس الحراري مصادر الطاقة في مصر، العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على التغيرات المناخية، جهود الدولة المصرية والقوانين البيئية للحد من المؤثرات على المناخ.

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