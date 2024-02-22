"النيل للإعلام" بالوادي الجديد يدعم حملة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا"

عقد مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد لقاء بمدرسه الخارجه الثانويه الزراعيه حول دور المدرسة المنتجة في دعم للمنتج المحلي، والذي يعد اللقاء الأخير من فعاليات حمله "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى بالهيئة العامه للاستعلامات.



دارت محاور اللقاء حول دور المدرسه فى تقديم المنتجات الغذائيه والزراعية للمجتمع المحلى

وأوضح المهندس يحى سيد رئيس قسم البساتين الزراعات التى تتم داخل المدرسه من الخضر والتى يتم بيعها من خلال منافذ خاصه بها

وأكد محمد الفاروق وكيل المشروع، أن المدرسة بصدد زراعه نبات التوت لعمل مشاريع دودة القز لاستخراج الحرير ومن جانب اخر

وأوضح حسن على المشرف على قسم الالبان ان القسم ينتج من الالبان اجبان قريش ودمياطى وزبد وسمن بلدى، وشرحت السيدة ساميه احمد وكيل القسم مراحل انتاج هذه المنتجات واليات تدريب طلاب المدرسه عليها.

وكان ضمن المشكلات التى طرحت فى المناقشات هى ندرة الالبان وارتفاع اسعارها التى اثرت على انتاج المدرسه وعدم وجود مزارع انتاج حيوانى لتحقيق الاكتفاء الذاتى للمدرسه وتحقيق ارباح عاليه اسوه بالسنوات السابقة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات