الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"النيل للإعلام" بالوادي الجديد يدعم حملة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقد مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد لقاء  بمدرسه الخارجه الثانويه الزراعيه حول دور المدرسة المنتجة في دعم للمنتج المحلي، والذي يعد اللقاء الأخير من فعاليات حمله "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى بالهيئة العامه للاستعلامات.
 

دارت محاور اللقاء حول دور المدرسه فى تقديم المنتجات الغذائيه والزراعية للمجتمع المحلى 

وأوضح المهندس يحى سيد رئيس قسم البساتين الزراعات التى تتم داخل المدرسه من الخضر والتى يتم بيعها من خلال منافذ خاصه بها 

وأكد محمد الفاروق وكيل المشروع، أن المدرسة بصدد زراعه نبات التوت لعمل مشاريع دودة القز لاستخراج الحرير ومن جانب اخر 

وأوضح حسن على المشرف على قسم الالبان ان القسم ينتج من الالبان اجبان قريش ودمياطى وزبد وسمن بلدى، وشرحت السيدة ساميه احمد وكيل القسم مراحل انتاج هذه المنتجات واليات تدريب طلاب المدرسه عليها.

وكان ضمن المشكلات التى طرحت فى المناقشات هى ندرة الالبان وارتفاع اسعارها التى اثرت على انتاج المدرسه وعدم وجود مزارع انتاج حيوانى لتحقيق الاكتفاء الذاتى للمدرسه وتحقيق ارباح عاليه اسوه بالسنوات السابقة.

 

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
مركز النيل للإعلام الوادي الجديد دور المدرسه المنتجه دعم للمنتج المحلى مستقبل ولادنا في منتج بلدنا المنتجات الغذائيه والزراعية زراعه نبات التوت لاستخراج الحرير

مواد متعلقة

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يشدد على الإشراف اليومي بمدارس الخارجة

تصنيع فانوس رمضان.. ورشة عمل حرفية بمركز شباب الجديدة في الداخلة

نائب محافظ الوادى الجديد تشهد تخرج الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد البرنامج التدريبى للمهارات الرقمية IC3 Spark

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بعدد من مدارس الخارجة

"رياضة الوادي الجديد" تُطلق مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يزور "طب الوادي الجديد"

"تعليم الوادى الجديد": تكثيف المتابعات والوقوف على إجراءات الأمن وتنشيط خطة الإخلاء

الأكثر قراءة

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

وفاة الدكتور هانى الناظر

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

اعترافات قاتل طالب الدقهلية: قطعته 3 أجزاء ولم أستطع مساومة أهله بسبب التشديد الأمني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة