الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محافظات

"تعليم الوادي الجديد": تكثيف المتابعات والوقوف على إجراءات الأمن وتنشيط خطة الإخلاء

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يجتمع بمديري الادارات التعليمية

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور منسق الأزمات والكوارث وإدارت المكتب الفنى، الأمن، العلاقات العامة والتريية الإجتماعية.

واستهل اللقاء بنقل اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، بأمن وسلامة طلاب المحافظة والعمل على تقديم أوجه الرعاية لهم؛ لضمان استقرار العملية التعليمية والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات. 

وتحدث وكيل التعليم بالمحافظة حول مجموعة من التعليمات والتوجيهات الهامة من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة الجميع منها:

- تفعيل خطة الإخلاء فى جميع مدارس المحافظة وتدريب الطلاب والمعلمين بصفة مستمرة على التصرف السليم والأمثل حال حدوث أى أزمات طارئة. 

-  تشكيل لجان على الفور فى جميع الإدارات التعليمية للمرور على جميع المدارس والمنشآت التعليمية المختلفة بأرجاء المحافظة للاطمئنان على اجراءات الأمن والسلامة المهنية وحال وجود أي مشكلات تتخذ الإجراءات لحلها فورا.

- التنسيق الفورى مع الجهات المعنية فيما يخص تأمين وسلامة كافة المنشآت التعليمية على أرض المحافظة.

- تكليف أسرة التربية الاجتماعية باتخاذ التدابير عند القيام بتنفيذ رحلات التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتأكد من إجراءات الأمن والسلامة قبل قيام الرحلة.

وحرص وكيل التعليم بالمحافظة، على فتح باب الحوار مع الحضور للاستماع لجميع المقترحات والآراء والتى من شأنها توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة أمام طلاب المحافظة وأن نضع نصب أعيننا الحرص على سلامة الجميع.

وفى ختام اللقاء، وجه المهندس سيد عبد العزيز الشكر والتقدير لمشرفى الرحلات بالمدارس لحرصهم على سلامة الطلاب وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

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