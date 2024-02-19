الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مركز إعلام الخارجة يُنظم ندوة حول الإدمان وأثره على الشباب

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

عقد مركز اعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "الإدمان وأثره الصحى على الشباب" وذلك بمقر مدرسة السادات الثانوية العسكرية.

يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار " أسرتك ثروتك" برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، ومحمد عطية أخصائى إعلام، وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارج.

حاضر فيها الدكتور ابراهيم محمد حسن مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، وبرعاية السيد طارق مصافى منير مدير إدارة المدرسة،

وأكد الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، على أهمية فهم ودراسة التحديات السلوكية التى تواجه الفرد خلال مرحلة المراهقة ( 13 - 18 سنة)، وأهمها " الصراع الداخلى – التمرد – الخجل والانطواء – السلوك العدونى – العصبية وحدة الطباع "

كما تطرق المحاضر إلى تعريف الإدمان على أنه سلوك قهرى لتكرار تعاطى مادة تؤثر على درجة الوعى أو الحالة المزاجية عند الشخص المدمن، فالإدمان بصورته لعامة يعنى التعلق بالأشياء مع عدم لقدرة على تركها أو الاستغناء عنها، ولذا فإن الإدمان لدى الشباب لا يقتصر فقط على لمواد المخدرة وإنما يتشعب ليشمل إدمان الهواتف المحمولة والألعاب الإلكترونية والمواقع الإباحية وغيرها من الأشياء التى قد يعتادها الفرد ولا يستطيع التخلى عنها بسهولة.

وأشار إلى تعريف المواد المخدرة بأنها: أى مادة طبيعية أو مصنعة تدخل جسم الإنسان فتحدث تغييرًا بالإحساس الوظائف والتصرفات، ثم قسم المحاضر الأسباب التى تؤدى للإدمان إلى عدة أسباب:

أولًا: أسباب تتعلق بفترة المراهقة كـ " الاندفاعية وعدم حساب العواقب، الفضول لتجربة كل ماهو جديد، تأثير الأقران الحاجة لأن يكون لديه شعبية وسطهم "

ثانيًا: أسباب تتعلق بالسمات الشخصية ( الثقة بالنفس، مهارات الرفض، التعامل مع المشاعر السلبية )، أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة "عدم وجود دعم نفسى كافى من المحيطين، المشاكل الأسرية ".

وفى ختام اللقاء، كشف “إبراهيم” العلامات التى تساعد في الكشف المبكر عن إدمان الأبناء ومنها "تغير السلوك،  وتراجع الهوايات، تدهور ملحوظ في المستوى الدراسى، الميل للعزلة، ووجود أشياء غريبة بحوزته " سرنجة، أدوية غير معروفة " - التقلب السريع بين الفرح والحزن.

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