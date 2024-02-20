"صحة الوادى الجديد" تنفذ 8 قوافل شهرية بالقرى النائية والمحرومة

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن استكمال تنفيذ برنامج القوافل العلاجية المجانية بالقرى وخاصة النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة.

وأضاف محروس أنه يجري تنفيذ 8 قوافل طبية شهريًا بقرى الوادي الجديد، لتقديم خدماتها لأكثر من 5 ألف حالة مرضية، وصرف العلاج بالمجان وإحالة الحالات الحرجة لاستكمال العلاج في مستشفيات متخصصة بالقاهرة وأسيوط والأقصر.

وقال إن منظومة القوافل الطبية المجانية التي تستقبلها محافظة الوادي الجديد، تحقق نجاحًا كبيرًا في الكشف على المواطنين وسد العجز في جميع التخصصات الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وأكد استكمال المديرية جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وعمل التحاليل وصرف العلاج بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تجوب جميع محافظات الجمهورية بكل المناطق، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في جميع التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.