الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. قافلة طبية مجانية لأهالى الموهوب بالوادى الجديد

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية وتستكمل أعمالها حتى الغد،  بقري الموهوب بواحة الداخلة بالمحافظة، ضمن مبادرة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أبرز التخصصات التي تضمها القافلة

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الأحد، أن القافلة تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة لاستكمال رحلة العلاج.


وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أن وزارة الصحة نفذت القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وبيّن استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرًا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين

وأكد أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
 

مديرية الشئون الصحية الوادي الجديد قافلة طبية مجانية المبادرة الرئاسية حياة كريمه للمحافظات الحدودية توفير الرعاية الطبية

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد: إجراء اختبارات المتقدمين للعمل برواق الأزهر.. الإثنين

مصرع طفل وشقيقه وإصابة 2 فى حادث مرورى بالوادي الجديد

بعد ارتفاع أسعار اللحوم.. مطالب بعدم خروج الثروة الحيوانية من الوادي الجديد

استمرار العمل بمنفذ الخضر والفاكهة وتوفير السكر بالداخلة في الوادي الجديد

تفاصيل اكتشاف عظام لزاحف بحري «الموزازور» في الوادي الجديد

الزملوط يهنئ جامعة جنوب الوادى باكتشاف "عظام الموزازور"

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد كنترول ولجان تقدير الدرجات لطلاب الإعدادية

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مبنى كلية الزراعة بالكيلو 10

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

صحيفة أمريكية: "حماس" لا تزال تمتلك ذخائر تكفى لضرب إسرائيل عدة أشهر

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تشغيل الشريحة الإلكترونية الجديدة esim فى هذا الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء

اليوم الـ107 من العدوان على غزة: شهداء وجرحى وتدمير مربعات سكنية