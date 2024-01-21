ضمن "حياة كريمة".. قافلة طبية مجانية لأهالى الموهوب بالوادى الجديد

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية وتستكمل أعمالها حتى الغد، بقري الموهوب بواحة الداخلة بالمحافظة، ضمن مبادرة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أبرز التخصصات التي تضمها القافلة

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الأحد، أن القافلة تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة لاستكمال رحلة العلاج.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أن وزارة الصحة نفذت القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وبيّن استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرًا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين

وأكد أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

