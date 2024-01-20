السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: إجراء اختبارات المتقدمين للعمل برواق الأزهر.. الإثنين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال اختبارات المتقدمين للعمل كمحفظين قرآن كريم برواق الأزهر، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين ٢٢ يناير وحتى يوم الأربعاء ٢٤ يناير الحالي من خلال اللجنة المُشكلة من الأزهر الشريف، والتي تستقبلها المحافظة تخفيفًا عن أبناء المحافظة من المتقدمين.
 وأوضح الزملوط أن المسابقة التي تم الإعلان عنها تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والجامع الأزهر، في ضوء الدعم الذي يوليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لأبناء المحافظة. مؤكدًا أن إجمالي المتقدمين بلغ ٦٩٨ محفظ على مستوى المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بمباني العاصمة الإدارية للمحافظة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمباني العاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه بالبدء في تنفيذ أعمال اللاندسكيب بمحيط المدينة الرياضية، وتعديل المدخل المؤدي لمبنى مديرية التربية والتعليم، والتنسيق لتوفير الآثاث اللازم للمبنى. واستكمال تركيب الإنترلوك بالطرق الداخلية وتوصيل الكهرباء للمباني الحكومية والإنارة العامة بالعاصمة.

محافظ الوادي الجديد اختبارات المتقدمين محفظين قرآن كريم برواق الأزهر الجامع الأزهر

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