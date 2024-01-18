الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مبنى كلية الزراعة بالكيلو 10

رئيس جامعة الوادى
رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مبنى كلية الزراعة

تفقد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، مبنى كلية الزراعة الجديد، فى إطار جولاته الميدانية بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.

رافقة فى الجولة التفقدية عمداء كليتى الزراعة والطب البيطرى وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومدير عام الشئون الهندسية بالجامعة ومهندسى الشركة المنفذة وذلك بعد انتهاء الشركة المنفذة من أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية للمبنى للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال وتشطيبات لمكونات المبنى الذى يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، ويشتمل على وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية والمكاتب الإدارية و18 قاعة تدريس، و10 معامل حيث تصل مساحة المبني 5600 متر مربع، واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من المهندس أحمد طه العبادى، استشارى الشركة المنفذة، عن الأعمال التى تمت بالمبنى فى كلالنواحي. 
وأعرب رئيس جامعة الوادي الجديد عن سعادته بما تم إنجازه من أعمال مبنى كلية الزراعة الجديد والذى تسعى الجامعة لافتتاحه ودخوله الخدمة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مقدما الشكر لأعضاء مجلس إدارة الشركة المنفذة وللمهندسين والمشرفين والفنيين لمبنى كلية الزراعة بمقر الجامعة الجديد على إنجاز الاعمال والمهام خلال فترة التنفيذ متمنيا لهم التوفيق والسداد.

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