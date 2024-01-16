الثلاثاء 16 يناير 2024
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، بإدارة الخارجة التعليمية، والتي انطلقت اليوم بـ١٢٥ لجنة تستقبل ٤٨٦٤ طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم.

واطمأن على سير الامتحانات داخل لجان مدرستي الزهور للتعليم الأساسي والشهيدة دعاء عاطف، وعدم وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب.

كما أكد على الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب لآداء الامتحانات بيسر وسهولة.

كما تابع خلال جولته، سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بلجان مدرسة الشعراوي الثانوية للبنات،  للتأكد من عدم وجود أي مشكلات بمنظومة الامتحان الإلكتروني، موجهًا بسرعة تدريب طلاب الصف الأول على المنظومة استعدادًا للاختبار الفصل الدراسي الثاني.

وكيل التعليم يترأس غرفة عمليات لمتابعة  إمتحانات الشهادة الاعدادية

وترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات الرئيسية  بديوان عام مديرية التربية والتعليم منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال إمتحانات الشهادة الاعدادية لحظة بلحظة فى يومها الأول، وذلك للتعليم العام واللغات والمهنى والأمل للصم وضعاف السمع.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية.

وأطمأن وكيل التعليم سيد على إنتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل اللجان لآداء إمتحان مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) والتربية الدينية (الفترة الثانية) وسط إجراءات تأمينية مشددة وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان حسن سير العمل، وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.

محافظ الوادي الجديد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الالتزام التام بالضوابط المنظمة توفير كافة سبل الراحة

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