نائب محافظ الوادى الجديد تبحث موقف متطلبات سلامة الغذاء بمصانع التمور

ترأست الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث ودراسة تقديم الدعم الفني لمصانع التمور للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء.

حضر الاجتماع كل من الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعدد من مسئولي الهيئة والمجلس.

وأوضحت نائب المحافظ، أن الاجتماع تناول مد المهلة الممنوحة لـ 34 مصنع للتمور بالمحافظة، لاستيفاء الاشتراطات التصديرية اللازمة ودخول القائمة البيضاء للمصانع، والموافقة على إنشاء فرع للهيئة بمركز الفرافرة، وتكثيف الدور التدريبي والإرشادي من خلال عقد دورات تدريبية للأفراد والمنشآت في مجال سلامة الغذاء إلى جانب الدور الرقابي المهم الذي تقوم به الهيئة، والتوسع في توفير وتدريب الكوادر البشرية اللازمة بالفروع على مستوى المحافظة.

كما بحثت مجدي سبل التعاون وتنسيق الجهود بين المحافظة والمجلس لدعم الخبرات الفنية والبشرية بأكاديمية مهندسي النخيل التي تم إطلاقها لتطوير إنتاجية التمور، من خلال الاستفادة من نتاج البحث العلمي في تطوير زراعة النخيل والطرق العلمية الحديثة لمكافحة الآفات وتعظيم الإنتاج.