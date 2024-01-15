الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي يلتقي وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يلتقي جمعية مجاهدي سيناء

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد جمعية مجاهدي سيناء ومجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ عبدالله جهامة رئيس الجمعية ومستشار مجلس القبائل والعائلات المصرية، والذي يزور المحافظة لتفقد المشروعات والمبادرات التي نفذتها الدولة في إطار رؤيتها لتوطين وتعزيز التنمية الشاملة بالمحافظات والمناطق الحدودية.

ورحّب الزملوط بهذه الزيارة التي تؤكد على الدور الوطني التنموي والتوعوي الذي يقوم به المجلس لمساندة جهود الدولة في دعم توفير حياة أفضل لأبناء المحافظات الحدودية، كما أعرب الوفد عن تقديره لما تحقق على أرض المحافظة من تنمية حقيقية شملت كافة القطاعات وخاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين وخلق مناخ استثماري جاذب يتيح جذب الاستثمارات الجادة.

محافظ الوادي الجديد جمعية مجاهدي سيناء المشروعات والمبادرات لتوطين وتعزيز التنمية الشاملة الدور الوطني التنموي جهود الدولة حياة أفضل لأبناء المحافظات الحدودية

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