محافظ الوادي يلتقي وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد جمعية مجاهدي سيناء ومجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ عبدالله جهامة رئيس الجمعية ومستشار مجلس القبائل والعائلات المصرية، والذي يزور المحافظة لتفقد المشروعات والمبادرات التي نفذتها الدولة في إطار رؤيتها لتوطين وتعزيز التنمية الشاملة بالمحافظات والمناطق الحدودية.

ورحّب الزملوط بهذه الزيارة التي تؤكد على الدور الوطني التنموي والتوعوي الذي يقوم به المجلس لمساندة جهود الدولة في دعم توفير حياة أفضل لأبناء المحافظات الحدودية، كما أعرب الوفد عن تقديره لما تحقق على أرض المحافظة من تنمية حقيقية شملت كافة القطاعات وخاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين وخلق مناخ استثماري جاذب يتيح جذب الاستثمارات الجادة.