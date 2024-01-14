الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل حلول شهر رمضان.. تعرف على أسعار بلح وتمور الوادي الجديد

بلح
بلح

يعد محصول البلح والتمور بمحافظة الوادي الجديد، المحصول الأول والإستراتيجي الهام التي تعتمد عليه أغلب الأسر في المحافظة لما يمثله من دخل رئيسي لكافة مزارعي الواحات، فمحافظة الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة مصر الكلية، وتمتلك نحو 4 ملايين نخلة من نوع السيوي، الذي يصدر إنتاجه من البلح إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وتختلف أسعار البلح لمحافظة الوادي الجديد من الحين والآخر، حسب حالة العرض والطلب بمختلف الأسواق المحلية والعالمية وترتفع نسبيا قبل حلول شهر رمضان المعظم نظرا لكثرة الإقبال عليه في هذا الشهر.

 البلح السيوي أو " الصعيدي" بـ 48 جنيها للكيلو 

أكد محمد عبده عرفات أحد تجار التمور بالوادي الجديد أن أسعار البلح والتمور هذا العام ارتفعت بعض الشئ عن العام الماضي فتم تسعير البلح السيوي أو " الصعيدي" بسعر 48 جنيها للكيلو خام والتمر السلطاني بسعر 28 جنية للكيلو خام، ومن المحتمل أن يصل سعر البلح السيوي إلى 50 جنيه للكيلو خام وسعر التمور السلطاني إلي 30 كيلو خام قبل أيام من بدء شهر رمضان المبارك.

سوق البلح والتمور هذا العام شهد ارتفاعا عن العام الماضي

وأضاف عرفات أن سوق البلح والتمور هذا العام، شهد ارتفاعا عن العام الماضي ضمن موجة الغلاء التي شهدتها أغلب السلع الغذائية، متوقعا انخفاض اسعار البلح في الموسم القادم تزامنا مع حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة الايام الماضية لمواجهة الازمة الاقتصادية والقضاء على الدولار

وقال احمد يوسف احد تجار البلح بمحافظة الوادي الجديد، أن موسم البلح عام 2023 شهد ارتفاعا تدريجيا بدأ التجار الجمع بسعر 30 جنيها للكيلو الواحد، حتي أغلق الموسم على سعر 45 جنيه للكيلو الخام وتم تخزينه بثلاجات الحفظ وتبخيرة ضد التسوس استعدادا لتصديرة للدول العربية والاوربية حسب احتياجات الأسواق.

وأضاف يوسف أن الجميع يتكاتف لثبات سعر البلح والتمور إلي سعر مرضي للجميع خاصة وأن المحافظة بدأت في الإهتمام بزراعة النخيل بجميع مراكز المحافظة، ومضاعفة أعداد النخيل المنزرع في مزارع الوادي الجديد بعد توجيهات رئيس الجممورية إلي 5 ملايين نخلة بدلا من 2.5 مليون نخلة، لتحقيق طفرة كبيرة فى تزايد أعداد النخيل بالمحافظة وزيادة الإنتاج ومن ثم تحديد سعر يناسب الاسواق في ظل وجود بلح من الدول المجاورة ينافس الاسواق وبأسعار أقل من البلح الواحاتي.

 مطالبة بسرعة إنشاء وتشغيل بورصة التمور بمحافظة الوادي الجديد

 وطالب "يوسف" بسرعة إنشاء وتشغيل بورصة التمور بمحافظة الوادي الجديد وتحديد سعر مناسب لمحصول البلح والتمور للقضاء على السماسرة التي تتلاعب بالاسعار في الاسواق المحلية، حيث تحتل الوتدي الجديد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنتاج وتصدير التمور

 

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