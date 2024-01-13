السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتابع امتحانات نصف العام للأول والثاني الثانوي الفنى

وكيل التعليم يتابع
وكيل التعليم يتابع امتحانات الثانوي الفني

استهل المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، جولته بإدارة الداخلة التعليمية بتفقد سير العمل بمدارس التعليم الفنى ( التجارى _ الصناعى _ الزراعى ) 
حيث يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط اجواء هادئة ومستقرة يرافقه السيد مجدي محمد مدير الإدارة التعليمية بالداخلة.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ

 

واطمأن وكيل التعليم على انضباط ودقة العمل ومدى استفادة الطلاب من التدريبات العملية التى يجرى تنفيذها على مدار العام الدراسى.
 

وأكد المهندس سيد أن التعليم الفنى يحظى بإهتمام ورعاية  القيادة السياسية وخاصة مع تطبيق منظومة الجدارات التى من شأنها صقل وتنمية مهارات الطلاب وتأهليهم للإنطلاق نحو سوق العمل الحر من خلال منحهم فرص التدريب بالمصانع والشركات المختلفة.

انتهاء الاستعدادات لعقد امتحان طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي العام 

 

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام والتي سوف تبدأ غدًا الاحد وسط اجراءات مشددة

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ

ووجه وكيل التعليم، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب، مع التصدي لمحاولات الغش وتطبيق القانون بحزم على أي مخالفات ترتكب أثناء سير الامتحانات، ومنع دخول الطلاب بالتليفونات المحمول داخل لجان السير ويكتفى حضور الطالب بجهاز التابلت فقط لمن يؤدى الامتحان إلكترونيا

وأشار المهندس سيد عبدالعزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد إلى متابعة سير الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي والورقية لطلاب الصف الأول الثانوي لتذليل أي عقبات خاصة في الامتحانات الإلكترونية 

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