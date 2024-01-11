وزير الرياضة ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان المجمع الحكومى الجديد والمدينة الرياضية

استهل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، زيارته لمحافظة الوادى الجديد التى يقوم بها اليوم الخميس لتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادى الجديد، والأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وتفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد المدينة الرياضية الملحقة بالمجمع الحكومي، والتي أُقيمت على مساحة 5 أفدنة، وتضم 2 ملعب خماسي نجيل صناعي و2 حمام سباحة وملعب طائرة وملعب متعدد الأغراض ومضمار دراجات بطول 800 متر.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، استقبالا صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الرياضية، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ونواب رؤساء جامعات سوهاج وطنطا وبني سويف ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية المنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، محمد عبدالمنعم، مدير عام المنشآت الشبابية، إيهاب الإبياري مدير عام المنشأة الرياضية، وسام فاروق مدير أنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

وأشاد وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع محافظة الوادى الجديد فى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة لخدمة أبناء الوادى الجديد وتوفير كل المتطلبات لهم، مبينًا أن محافظة الوادى الجديد تشهد طفرة إنشائية وتنموية كبيرة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

ولفت الوزير إلى حرص المحافظة على إنشاء مدينة رياضية تخدم العاملين بالمجمع الحكومي، وتتيح ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية، للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية للعاملين.