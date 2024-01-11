وزير الشباب يطلق إشارة بدء ماراثون دراجات في الوادي الجديد

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، إشارة البدء لماراثون دراجات هوائية بمضمار الدراجات شمال مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد في مستهل زيارة للمحافظة لمدة يوم واحد، وستقدم المحافظة جوائز مادية من 300-500 جنيه للمتميزين في الماراثون.

وبدأ الوزير الزيارة بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا.

كما تفقد صبحي والزملوط المدينة الرياضية الملحقة بالعاصمة والتي أُقيمت على مساحة 5 فدان وتضم 2 ملعب خماسي نجيل صناعي و2 حمام سباحة وملعب طائرة وملعب متعدد الأغراض ومضمار دراجات بطول 800 م.

وأشاد الوزير بحرص المحافظة على إنشاء مدينة رياضية تخدم العاملين بالعاصمة وتتيح ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية، للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية للعاملين.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الشباب والرياضة

واستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الرياضية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ونواب رؤساء جامعات سوهاج وطنطا وبني سويف ووفد من مسئولي قطاعات الوزارة.