محافظ الوادى الجديد يستقبل وزير الشباب والرياضة لتفقد عدد من المشروعات

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الرياضية، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ونواب رؤساء جامعات سوهاج وطنطا وبني سويف ووفد من مسئولي قطاعات الوزارة.

استُهلت الزيارة بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا.

وتفقد صبحي والزملوط المدينة الرياضية الملحقة بالعاصمة، والتي أُقيمت على مساحة ٥ أفدنة وتضم ٢ ملعب خماسي نجيل صناعي و٢ حمام سباحة وملعب طائرة وملعبًا متعدد الأغراض ومضمار دراجات بطول ٨٠٠م، حيث أشاد الوزير بحرص المحافظة على إنشاء مدينة رياضية تخدم العاملين بالعاصمة وتتيح ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية، للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية للعاملين.



الزملوط يوجّه بالبدء في أعمال "نادي الرماية"

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد وجه بالبدء في أعمال إنشاء نادي الرماية والصيد بأحدث المواصفات والمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال تفقده مقر النادي شمال مدينة الخارجة، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

حيثُ وجّه بإنشاء منصة مشاهدة وميدان مفتوح للرماية لتجهيزه بأحدث الوسائل والمعدات لممارسة وتعليم رياضة الرماية.

كما تفقّد التشطيبات النهائية بمقر نادي الهجن والفروسية، مُوجهًا باستكمال تأثيث قاعة كبار الزوار ومنصات المشاهدة، وسرعة الانتهاء من أعمال السور الحديدي الخاص بالمضمار، وتسوية الطريق بمحيط القرية التراثية، وزراعة الأحواض على جانبي مدخل النادي.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ مقرّ المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، مُوجهًا بتسوية محيط الملاعب وإنهاء أعمال اللاند سكيب، واستكمال أعمال الإنارة الداخلية للعاصمة.