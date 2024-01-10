"صحة الوادي الجديد": حملات يومية للمرور على مستشفيات الصدر والحميات

وجه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مسؤولي الصحة بالمحافظة بقيادة الدكتورة منال مسلم صالح مدير إدارة التمريض بالمديرية يرافقها مفتشة تمريض العلاجي، بالمرور على مستشفيات صدر وحميات مركز الخارجة لمتابعة عمل فرق التمريض بتلك المستشفيات، والتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وتدريب فرق التمريض على رأس العمل للتأكد من الاستدامة في تطبيق المعايير.



كما وجه وكيل وزارة الصحة بضرورة الانتهاء من تجهيزعيادة وقسم الأطفال بمستشفى حميات الخارجة وتدريب الفرق التمريضية على العمل بهما لبدء العمل واستقبال الحالات اعتبارا من الأسبوع القادم.



المرور على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة جودة الأغذية



وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، على تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية بيع وتداول الأغذية والسلع التموينية للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها وتنفيذ الاشتراطات الصحية قبل بيعها للجمهور بواسطة مراقبي الإدارات الصحية بالمحافظة وإدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية.



وتهيب مديرية الشئون الصحية بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات بمحالّ بيع وتداول الأغذية حفاظا على تقديم الغذاء الصحي والمناسب للمواطنين.



ندوات وقوافل خاصة بتنظيم الأسرة



وفي سياق متصل، وتنفيذا للاستراتيجية القومية للسكان والصحة، باستمرار الندوات والقوافل والأنشطة المجتمعية بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومديرية الأوقاف لمشاركة السادة الأئمة والوعاظ والداعيات والواعظات في الأنشطة الخاصة بتنظيم الأسرة.

تحت رعاية الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، وفضيلة الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، وعضوية كل من:

الشيخ رمضان يوسف صالح مدير الدعوة بالأوقاف، والدكتورة سحر عبد الستار مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة التثقيف الصحي، والدكتورة منال مسلم صالح مدير إدارة التمريض، وعبير محمد متولي مدير مكتب المجلس القومي للسكان، ومحمد يوسف حمود مدير إدارة نظم المعلومات بالأوقاف، ورضوى غريب محمود مسئول إعلام تنظيم الأسرة.

جاء ذلك بعد عقد اجتماع ومناقشة وعرض كتاب رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بشأن من ندوات وقوافل وأنشطة مجتمعية بما يساهم في عرض رأي الدين في مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمساهمة في الإقناع بتبني مفهوم الأسرة الصغيرة لدي المشاركون بتلك الأنشطة والرد على استفساراتهم عن رأي الدين وتصحيح ما لديهم من مفاهيم خاطئة وكسب تأييدهم لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، وكذا التنسيق لمشاركة أطباء من وزارة الصحة مع الأئمة خلال الدروس والندوات التي يقمن بها للرد على التساؤلات الطبية وتوضيح أهمية المباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة من الجانب الطبي.