الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محافظ الوادى الجديد: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة

اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد

وجَّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بسرعة حصر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين، حفاظًا على هيبة وممتلكات الدولة وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الجادين، في إطار جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة.

وأضاف الزملوط، أنه تم منح عدد من المُهل للمستثمرين والشركات المتقاعسة عن سداد المديونيات المستحقة أو جدولتها من قبل، وأهابت المحافظة بالمستثمرين سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات المستحقة؛ لتلافي وضع أسماء الشركات ونشرها بالقائمة السوداء للشركات التي يحظر التعامل معها من قِبل المحافظة.

فيما أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حملة مرور على المشروعات المتقاعسة لحظر دخول وخروج المنتجات ومستلزمات الإنتاج، لحين سداد المستحقات، وذلك في إطار جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة.

وقال اللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الداخلة، إن الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، بسرعة حصر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين، حفاظًا على هيبة وممتلكات الدولة وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الجادين. 

وأكد كمال الدين على حث المستثمرين سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات المستحقة.

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