الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"أسرتك ثروتك".. حلقة نقاشية لـ"إعلام الداخلة" حول أهمية التوعية بالصحة الإنجابية

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حلقة نقاشية ركزت على أهمية الصحة الإنجابية للمرأة الريفية ضمن فعاليات الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بهدف تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك"، برعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وبتوجيهات من رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى.  

شارك في الحلقة عبدالله كامل مدير عام الإدارة الصحية بمركز الداخلة، والدكتورة جمالات محمود استشاري أمراض النساء بمستشفى الداخلة العام ومسئول تنظيم الأسرة بإدارة الداخلة الصحية، وعدد من أطباء واستشاري النساء والولادة، وجمع من الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات بالمركز.


أدار الندوة محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة بمشاركة مدير إدارة البرامج بمركز الإعلام محمود عزت، والإعلامية مروة محمد وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على طائفة من القضايا المتعلقة بالواقع الراهن للصحة الإنجابية للمرأة الريفية والجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية، لاسيما على صعيد التوعية والتثقيف للنهوض بصحة المرأة الريفية عموما والصحة الإنجابية خصوصا، وتصحيح العديد من المعتقدات والعادات التي لا تزال باقية وتتعارض مع جهود الدولة.


 وساهمت المداخلات في إثراء النقاش وتغطية الحلقة للعديد من الموضوعات التي تشغل بال الكثير من النساء والرجال والأطباء هنا في مركز الداخلة حول قضية الصحة الإنجابية.

ومن بين الموضوعات التي سلطت الحلقة النقاشية الضوء عليها، مفهوم الصحة الإنجابية وتم تعريفها بأنها الوصول الى حالة من إكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية، وتهم الصحة الإنجابية المجتمع عموما من أجل سلامته وتنميته.

وأشاد المشاركون باللقاء الذي عقده وزير الصحة ووزير الأوقاف مطلع العام الجاري، وأعلنا خلاله 2024 عاما للصحة الإنجابية، مؤكدين أهمية التعاون بين الإعلام والأطباء ورجال الدين، في الوقت الذي لقيت فيه حملة الهيئة العامة للاستعلامات "أسرتك ثروتك" إعجاب وثناء الحضور.


واتفق المتحدثون والحضور على أهمية التوعية في مجال الصحة الإنجابية ورفع الوعي الصحي للمرأة الريفية وتغيير السلوكيات الخاطئة المرتبطة بصحة المرأة. 

وفي هذا الصدد، أكد مدير عام الإدارة الصحية أن مركز الداخلة حقق قفزة نوعية غير مسبوقة على مستوى الوعي ونشاط تنظيم الأسرة، أسفر عن انخفاض في معدل المواليد بنسبة ٨٪؜ خلال العام الماضي، ونتيجة تكثيف أنشطة التوعية نجحنا خلالها فى تصحيح العديد من المفاهيم.


وأشار الحضور إلى أهمية دور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في رفع الوعي الصحي لدى المرأة الريفية من خلال الاتصال المباشر. كما تناولت الحلقة النقاشية العوامل المؤثرة على الصحة الإنجابية والوسائل المناسبة لتحسينها والهدف من الصحة الإنجابية، والمعوقات التي تواجهها السيدات الريفيات في ممارسة الصحة الإنجابية، مشيرة إلى تأثر الصحة الإنجابية بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.


وشددت الحلقة النقاشية على أهمية دور الرجل في مجال الصحة الإنجابية كونه صاحب الرأي والقرار النهائي لذلك يجب أن يكون الرجل على دراية بأمور الصحة الإنجابية، في الوقت الذي أقر المشاركون بالحقوق الإنجابية لجميع الأزواج من خلال تحديد عدد الأبناء وفترة التباعد بينهم وتوقيت إنجابهم.

الوادي الجديد حلقة نقاشية أهمية الصحة الإنجابية للمرأة الريفية تنمية الأسرة المصرية جهود الدولة تغيير السلوكيات الخاطئة

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