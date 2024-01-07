الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الأنبا أرسانيوس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد يهنئ الأخوة الأقباط

قدّم الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، يرافقه الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووفد من الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد والواحات، وذلك بمناسبة الاحتفال بـعيد الميلاد المجيد.

وكان فى استقباله بمقر المطرانية بالوادى الجديد، الأنبا أرسانيوس والآباء والكهنة بإبارشية كنائس الوادى الجديد.

الأعياد فرصة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن

وأكد رئيس الجامعة، خلال لقائه بالأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات بمقر مطرنية الوادى الجديد، اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة التي تميز الشعب المصري، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن، تلك الذكرى التي تحل علينا في السابع من يناير من كل عام، ونحتفى بها جميعًا مسلمين ومسيحيين. داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها العظيم

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر. 
 

وأكد "طنطاوي" أهمية الوحدة الوطنية التي تتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كل المجالات، مضيفا أن مصر ستظل محروسة بفضل أبنائها وتماسكهم، وأن أبناء الشعب المصرى نسيج واحد لا يعرف التفرقة بين مسيحى ومسلم.

 وأشار إلى أن الأعياد والمناسبات المختلفة بين المسلمين والمسيحيين تزيدهم ترابطا وتماسكا، داعيا الله أن يعيد هذه الذكرى الطيبة على مصر وأهلها بوافر الأمن والازدهار والترابط والتقدم والرخاء.

من جانبه وجه الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد والواحات والآباء والكهنة الشكر  للدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس الجامعة والوفد المرافق له؛ لحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، ويعبر عن روح المحبة والوحدة بين نسيج الوطن الواحد.

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