محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمتنزهات، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ؛ لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع وصلاحيتها.

كما أشار إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.

وكيل وزارة الصحة بالمحافظة يتفقد المستشفيات استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

كما قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، بالمرور على مستشفى الداخلة العام لرفع حالة الطوارئ استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تنفيذًا لتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وانتظام النوبتجيات ومتابعة العمل بأقسام الطوارئ، يرافقه الدكتور محمد رشاد جبالي مدير مستشفى الداخلة العام، والدكتور باسم جمال فتحى مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة منال مسلم صالح مدير إدارة التمريض بالمديرية، والسيد ممدوح شعبان مفتش مالى وإدارى وفريق تفتيش تمريض الرعاية العلاجية.

حيث تابع العمل بقسم الاستقبال والأشعة والمعامل والأقسام الداخلية والعناية المركزة، كما تابع زيادة أسرة الطوارئ واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات وخاصة أدوية الطوارئ وتوافر الأكسجين وصلاحية الأجهزة وتوافر وصلاحية المصادر البديلة للمياه والكهرباء، وصلاحية خلايا ثلاجات حفظ الموتى.

كما عقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اجتماعًا بمقر إدارة الصيدلة مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والصحة، واستعدادًا للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.