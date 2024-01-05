الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد

الصحة ترفع درجة الاستعداد
الصحة ترفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمتنزهات، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ؛ لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع وصلاحيتها.

كما أشار إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.

وكيل وزارة الصحة بالمحافظة يتفقد المستشفيات استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

كما قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، بالمرور على مستشفى الداخلة العام لرفع حالة الطوارئ استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تنفيذًا لتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وانتظام النوبتجيات ومتابعة العمل بأقسام الطوارئ، يرافقه الدكتور محمد رشاد جبالي مدير مستشفى الداخلة العام، والدكتور باسم جمال فتحى مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة منال مسلم صالح مدير إدارة التمريض بالمديرية، والسيد ممدوح شعبان مفتش مالى وإدارى وفريق تفتيش تمريض الرعاية العلاجية.

حيث تابع العمل بقسم الاستقبال والأشعة والمعامل والأقسام الداخلية والعناية المركزة، كما تابع زيادة أسرة الطوارئ واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات وخاصة أدوية الطوارئ وتوافر الأكسجين وصلاحية الأجهزة وتوافر وصلاحية المصادر البديلة للمياه والكهرباء، وصلاحية خلايا ثلاجات حفظ الموتى.

كما عقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اجتماعًا بمقر إدارة الصيدلة مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والصحة، واستعدادًا للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

محافظ الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى القطاعات الخدمية والأمنية احتفالات عيد الميلاد المجيد غرف العمليات الرئيسية الكنائس

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

شهادات الـ27% و23.5% تمتص 575 مليار جنيه «سيولة» وتحاصر التضخم

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟